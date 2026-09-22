Investigan a un hombre en Cádiz por tener una hoz y una navaja automática en el vehículo que conducía sin carnet

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cádiz ha interceptado este pasado lunes a un hombre que conducía un turismo sin permiso de circulación y con una hoz y una navaja automática en su interior, siendo investigado por estos hechos, al considerarse armas prohibidas.

Los hechos se produjeron cuando agentes de paisano del Grupo Gadir de la Policía Local de Cádiz realizaban labores de vigilancia en la zona del barrio de Santa María, en el centro de la capital, como ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Durante el servicio, los agentes observaron varias maniobras irregulares realizadas por el conductor de un turismo, por lo que procedieron a darle el alto policial. Una vez detenido el automóvil, los agentes comprobaron la documentación del conductor y del turismo, verificando que esta persona nunca había obtenido el permiso de conducción.

Durante la inspección del vehículo, se localizaron además en el maletero una hoz, así como una navaja automática que portaba el conductor, elementos cuya tenencia está prohibida conforme a la normativa vigente.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a instruir las correspondientes diligencias penales por un delito contra la seguridad vial y se formuló la correspondiente denuncia administrativa por tenencia de armas prohibidas.

Los efectos intervenidos quedaron a disposición de la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

La actuación se enmarca en las labores de vigilancia y prevención que desarrolla la Policía Local de Cádiz en distintos puntos de la ciudad.