Irene García y Espadas critica la "indolencia" y "desidia" de la Junta con los proyectos de los fondos europeos

CÁDIZ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, han criticado la "indolencia" y "desidia" de la Junta de Andalucía con los proyectos presentados por los ayuntamientos en el marco de los fondos europeos, que, según la también secretaria provincial del PSOE en la provincia gaditana, tienen la "certeza de que están metidos en un cajón".

En rueda de prensa tras mantener una reunión en el Palacio Provincial gaditano, García y Espadas han coincidido en destacar el trabajo de los ayuntamientos y la Diputación realizado en diciembre para presentar a la Junta proyectos que serían financiados por los fondos europeos. En este sentido, al "no tener noticias" de lo ocurrido con los proyectos presentados, el alcalde sevillano ha acusado al Gobierno andaluz de "una vez más, faltar el respeto a la administración local".

Por contra, ambos dirigentes han alabado el papel que está realizando con estos fondos el Gobierno central. "Sentimos el calor de un Gobierno de España", ha dicho Irene García, que ha pedido al Gobierno andaluz que "si no saben, no pueden o no quieren, la Diputación y ayuntamientos están dispuestos a liderar esos proyectos europeos de recuperación económica, que tienen posibilidades y lo puede hacer".

"Empieza a ocasionar un freno la indolencia de la Junta con la provincia, que parece que el presidente no tiene pudor en visitar pero que viene a hacerlo sin ningún compromiso con problemas vitales. La gran preocupación es lo que puede llegar a ocurrir con los fondos europeos, que es una gran oportunidad", ha incidido la presidenta de la Diputación de Cádiz.

En este sentido, ha afirmado que "se hizo un proceso de participación express con todos los ayuntamientos y trasladamos una imagen de foto conjunta y unidad". "Más allá de los casi 1.000 proyectos de los ayuntamientos, más 14 de Diputación, en torno a 3.880 millones, sobre todo establecía una estrategia para generar certidumbre", ha afirmado García, que ha añadido que hay que saber "desde la transparencia qué es lo que ha ocurrido".

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha lamentado que "desde hace muchos años" los ayuntamientos y diputaciones "no reciben el trato que merecen", cuando "han demostrado capacidad y eficiencia en el uso y aplicación de los recursos".

Espadas ha recordado que la FEMP desde hace meses está reivindicando que la gestión de los fondos europeos se lleve a cabo en el territorio, con un papel protagonista y activo de la administración local. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno central "va sacando de forma permanente convocatorias en las que los ayuntamientos van pudiendo canalizar proyectos de futuro con financiación de la Unión Europea".

"Hay una estrategia para que el Gobierno vaya acercando la financiación, que puede ser la parte más importante de la recuperación económica", ha apuntado el alcalde, que ha lamentado que "en cambio, con el trabajo que se hizo hace casi un año, una vez más la Junta le faltó el respeto a la administración local".

Espadas ha recordado que la Junta pidió que en dos semanas se coordinaran proyectos para gestionar con los fondos que le iba a transferir el Estado. "Hicimos los deberes y no hemos vuelto a tener información alguna", ha afirmado el alcalde, que ha añadido tampoco se sabe nada "de la famosa oficina de fondos europeos que Marín dijo que iba a coordinar, ni de cual es la estrategia para hacer una propuesta coherente sobre los fondos que va a gestionar".

"Sabemos perfectamente que el Gobierno está transfiriendo y va a transferir fondos cuantiosos para la financiación europea y en Andalucía estamos de brazos cruzados", ha manifestado Espadas, que ha criticado que en nueve meses "no ha habido ni una sola reunión de trabajo con la FAMP", lo cual es "una desidia absoluta" por parte del Gobierno andaluz, al que "lo único que le preocupa es la confrontación con el Gobierno central sobre si vienen más o menos fondos".

En este sentido, ha manifestado que "vengan los que vengan, no se ha hecho nada para priorizar cuáles de ellos podrían tener financiación". "Es evidente que hay más proyectos que financiación, por lo que habrá que elegir bien y luego consensuarlo con las administraciones que han presentado esos proyectos", ha explicado.

Finalmente, Espadas ha augurado que "esto va a acabar generando una auténtica marea del municipalismo que va a poner de manifiesto la verdad del Gobierno andaluz, que es que ni está ni se le espera".