Isabel Caballero, primera científica española con el Premio a la Excelencia en Observación de la Tierra de la ESA

La investigadora Isabel Caballero en una imagen de archivo. - ICMAN-CSIC

CÁDIZ 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha distinguido a Isabel Caballero, investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) de Cádiz, con el Premio 2026 a la Excelencia en Observación de la Tierra (EO), un hito que la sitúa como la primera científica española en recibir este reconocimiento por sus aportaciones de vanguardia mediante el uso de datos satelitales.

Según ha apuntado el CSIC en una nota, el premio distingue a investigadores en etapas iniciales de su carrera que destacan por el uso innovador de datos satelitales, especialmente de misiones europeas, para abordar desafíos ambientales.

La investigación de Isabel Caballero se centra en el desarrollo de herramientas satelitales adaptadas a la monitorización de ecosistemas costeros, entornos altamente dinámicos y vulnerables al cambio climático y la actividad humana. Su trabajo reconocido con esta distinción ha permitido avanzar en áreas críticas como la cartografía del fondo marino somero, la calidad del agua, las floraciones algales nocivas y el impacto de eventos extremos.

A través del aprovechamiento de los satélites Sentinel-2 y Sentinel-3 del programa Copernicus, su labor científica proporciona "un soporte fundamental" para el diseño de estrategias de gestión y protección sostenible en regiones de gran valor económico y ambiental.

Para el CSIC, el EO Excellence Award "no solo constituye un reconocimiento a la excelencia científica y la creatividad, sino que incluye una subvención destinada a impulsar y consolidar las líneas de investigación de la galardonada".

El jurado ha valorado "la sólida trayectoria" de Caballero y su capacidad para desarrollar aplicaciones innovadoras y su compromiso con la divulgación científica para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la investigación marina.

Isabel Caballero ha manifestado en palabras recogidas por el CSIC que este reconocimiento refuerza su compromiso con una ciencia aplicada y que lo recibe "con mucho cariño" porque significa que el trabajo que ha desarrollado "tiene la capacidad de aportar nuevas miradas sobre sistemas tan complejos y cambiantes como son las zonas costeras".

La investigadora ha destacado también que el premio supone "un impulso para seguir explorando las costas desde el espacio y para tejer redes de colaboración que trascienden fronteras".