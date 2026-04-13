IU asegura que el PP tiene un "plan de deterioro de los puertos andaluces para justificar su privatización"

El coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez, con representantes sindicales en el puerto de Barbate. - IU

CÁDIZ 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Cádiz y candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz, Jorge Rodríguez, ha asegurado que la Junta "está llevando a cabo un plan de deterioro constante y absoluto de la actividad en puertos importantes de la provincia de Cádiz, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), para justificar la privatización de servicios".

Según ha indicado IU en una nota, tras una reunión con delegados sindicales de CCOO en el Puerto de Barbate y responsables de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, Rodríguez ha afirmado que "la APPA está sufriendo desde hace una década ataques constantes y absolutos sobre su personal y su estructura, con una privatización de gran parte de la empresa, que ya tiene más trabajadores del sector privado que del propio sector público".

Según el dirigente de IU, es un "plan premeditado de deterioro de los puertos andaluces que se demuestra en las declaraciones del propio director de la Agencia, que ha expresado públicamente que la solución y el proyecto de los puertos de Andalucía viene de la colaboración público-privada".

Para Rodríguez, "se trata de un mensaje peligroso que la Junta de Andalucía está trasladando, no solo a los trabajadores, sino a los ciudadanos, que de alguna manera viven de la actividad portuaria que hay en la provincia". En este sentido, ha afirmado que "el plan del PP, como en otros sectores, va a seguir siendo privatizar todo lo que puede, convirtiendo en un negocio todo lo que puede".

Rodríguez ha asegurado que IU "no va a permitir que esta situación se dé en la próxima legislatura porque los ciudadanos van a denunciar públicamente y a expresar en las urnas el próximo 17 de mayo que este PP no puede acabar con todos los servicios públicos en la comunidad autónoma".