IU dice que estará "vigilante" para que el anuncio del fin del peaje de la AP-4 "no sea un nuevo brindis al sol"

Publicado 19/06/2018 14:29:22 CET

CÁDIZ, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Fernando Macías, ha valorado positivamente el anuncio del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, acerca de la finalización definitiva del peaje de la autopista AP-4 Cádiz-Sevilla una vez que finalice la actual prórroga el 31 de diciembre de 2019. Además, ha advertido de que estarán "vigilantes" en que "no se trate de un nuevo brindis al sol".

En una nota, Macías ha recordado que "la eliminación del peaje ha sido una reivindicación histórica de IU", que "siempre ha denunciado la asfixia económica a la que los sucesivos gobiernos estatales han condenado a la provincia con un peaje injusto y sobre amortizado".

No obstante, ha señalado que confía en que "no se trate de un nuevo brindis al sol porque tampoco sería la primera vez que se promete la eliminación del peaje y luego hay una nueva prórroga". "En IU tenemos memoria y si es necesario, plantaremos cara en caso de que el 1 de enero de 2020 la provincia no deje de estar sujeta a un peaje para comunicarse por una vía de alta capacidad con el resto del estado", ha añadido.

El dirigente provincial de IU ha insistido en el "acicate que supone para el conjunto de la provincia poder hacer circular por una autopista sin peaje las mercancías procedentes de los puertos de Cádiz y Algeciras, del polo industrial del Campo de Gibraltar o los productos de la Sierra, además de permitir a gaditanos y visitantes entrar y salir de Cádiz sin un arancel a la libre circulación".