IU lleva a Diputación de Cádiz la demanda del sector agrícola de Conil para la construcción de una rotonda en La Lobita

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La dirección provincial de IU ha reivindicado desde Conil de la Frontera la necesidad de impulso de las administraciones para lograr "el desarrollo económico de los municipios de la provincia de Cádiz" y, en especial, "el apoyo de la Diputación de Cádiz al sector primario, para hacer más competitiva nuestra economía". Así, ha anunciado que llevará a Diputación la demanda de construir una rotonda en La Lobita.

En una nota, el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, y el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, tras una visita al municipio para conocer de primera mano la "importante" labor que desarrolla la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de las Virtudes y las demandas de "un sector tan importante para el municipio de Conil y para la provincia de Cádiz", han anunciado esta moción.

En este sentido, han indicado la necesidad de construcción de una rotonda a la altura del polígono industrial La Lobita, que "posibilite y habilite el tránsito de vehículos pesados, fundamentalmente, para el transporte de todos estos productos agrícolas que se extraen en el municipio de Conil a través de la gestión de la Cooperativa de la Virtudes".

Galán ha recordado que esta demandada rotonda, que viene a mejorar los accesos y salida al polígono industrial, se encuentra en "una carretera de competencia exclusiva de la Diputación Provincial, por lo que se va a trasladar esta reivindicación al área correspondiente para sacar el compromiso firme de ejecución de esta rotonda que es fundamental para la competitividad de un sector tan importante".

Los dirigentes provinciales, acompañados de la coordinadora local de IU Conil, Anabel Moreno y miembros del grupo de concejales de IU han mantenido, además, un encuentro con la Asociación Comunes para abordar diversos asuntos de memoria democrática en el municipio, entre ellos, el de reforzar las tareas de localización e identificación de víctimas del franquismo en el municipio y en la comarca de la Janda, así como para trabajar para la creación de un Banco de ADN.

A este respecto, el diputado provincial ha destacado que es necesario "agradecer y reconocer a la Asociación Comunes de Conil y a todas las asociaciones memorialistas de la provincia y de Andalucía, el trabajo que vienen realizando por la verdad, por la justicia y por la reparación".

Galán ha considerado "necesaria" en esta lucha, igualmente, "la implicación de administraciones supramunicipales como la Diputación Provincial de Cádiz, que tienen la necesidad de atender esta demanda", por lo que se ha comprometido a trasladar también este asunto a la Institución provincial.

Así, ha llamado a acelerar el procedimiento "por una cuestión de tiempo y de la edad de las personas descendientes de esas personas que murieron, que fueron fusiladas, asesinadas por defender la democracia y la libertad" y ha instado a la creación de un Banco de ADN, tal y como reivindican desde los colectivos memorialistas, para la recogida, análisis y cruce de datos genéticos que ayuden a identificar a las víctimas y entregarlos a sus familiares.

El portavoz provincial ha anunciado que llevará este asunto al próximo Pleno de la Diputación de Cádiz, a la vez que gestionará reuniones con el área de Memoria Democrática de la institución, así como solicitar por escrito la "constitución, sin más demoras, de este Banco de ADN, para que más pronto que tarde se pueda dar luz a todo este trabajo que se viene realizando desde todas las asociaciones, entre ellas, la Asociación Comunes de Conil".