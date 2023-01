IU lleva a Diputación de Cádiz la necesidad de adaptar formación educativa a demanda de empresas como Navantia o Airbus

CÁDIZ, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

IU ha señalado que llevará a la Diputación de Cádiz la necesidad de que la provincia aumente la oferta formativa en sectores primarios de cara a surtir de personal de la zona a empresas importantes como Navantia o Airbus.

En una nota, la diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, ha señalado que "la provincia con más desempleo del país no puede permitirse el lujo de no adaptar sus planes formativos a las necesidades de la industria gaditana". "Para ello necesitamos que las administraciones, en especial la Junta de Andalucía, haga un estudio exhaustivo de las necesidades de estas empresas y las incorpore a la oferta educativa que se imparte en la provincia", ha añadido.

De esta manera, la portavoz de IU en la Diputación defenderá una moción en el próximo Pleno provincial en la que se insta a la Junta de Andalucía, concretamente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a "aumentar la Formación Profesional en la provincia de Cádiz, para asegurar el futuro en puestos de trabajo que no tienen relevo generacional".

Álvarez ha apuntado que en las diferentes reuniones que IU ha mantenido a nivel provincial con los comités de empresa de las tres factorías de Navantia y de Airbus, "los representantes sindicales han coincidido en la necesidad de crear planes de formación adaptados a las necesidades de estas empresas".

Asimismo, la moción registrada insta a la Junta y a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, así como al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a "la creación de planes de empleo específicos y programa de formación para la provincia de Cádiz".

La diputada ha argumentado que estas grandes empresas "tienen suficiente carga de empleo para aumentar la plantilla, sin embargo, no pueden contratar a gente joven, ya que no hay formación en los oficios que allí se desempeñan". "Además, nos encontramos que los trabajadores y trabajadoras se jubilan y no hay remplazo por las nuevas generaciones, lo que conlleva a un problema en este sector", ha añadido.

Álvarez ha afirmado que la provincia cuenta con institutos públicos que pueden ofertar diferentes grados de formación básica y grados superiores, y ha señalado que la Universidad de Cádiz puede aumentar también sus plazas y grados universitarios en función de lo demandado en la provincia y el nicho de mercado que tiene.

Finalmente, ha manifestado que "la Diputación de Cádiz debe hacerse responsable, en la medida de sus competencias, tanto del aumento de formación profesional en la provincia, como de planes de empleo específicos para estos sectores que aportan bastantes puestos de trabajos a una provincia con importantes cifras de desempleo".