IU pide al alcalde de Cádiz "que reflexione" sobre su permanencia en el grupo Adelante Cádiz de Diputación

CÁDIZ, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU ha reiterado su apoyo al diputado provincial de IU en el grupo Adelante, Hugo Palomares, por el voto a favor de los presupuestos de la Diputación de Cádiz para 2021 "en un ejercicio de coherencia para con IU y por su supuesto, en beneficio de la ciudadanía de la provincia". Asimismo, ha pedido al alcalde de Cádiz, José María González, "que reflexione" sobre su permanencia en el grupo Adelante Cádiz de la Institución Provincial.

En una nota, el responsable provincial de Organización de IU Cádiz, José Luis Bueno, ha recordado que "Hugo Palomares, además de diputado provincial, es miembro de la dirección provincial de IU, que es la que ha consensuado, elaborado y trabajado las numerosas propuestas aportadas al gobierno de la Diputación e incluidas en los presupuestos".

"Por tanto, la actuación de nuestro compañero votando a favor de unas cuentas que recogen nuestras demandas y que van a beneficiar a la población es lo coherente", ha afirmado Bueno, que ha añadido que "lo que no es consecuente ni coherente es la postura que está manteniendo José María González, que, además de abstenerse en unos presupuestos que van a destinados a paliar los efectos de la Covid-19, parece más empeñado en crear conflicto en el seno del grupo Adelante y en echar leña al fuego insistentemente".

En este sentido, ha aseverado que "en estos dos últimos meses, IU Cádiz ha intentado, en varias ocasiones, resolver esta cuestión de forma dialogada, sin que se haya recibido respuesta de quien es actualmente el portavoz del grupo en Diputación".

El dirigente provincial de IU ha recordado que "el diputado provincial Hugo Palomares representa en la Diputación de Cádiz a IU y a Podemos, las organizaciones mayoritarias de la coalición por la que se conformó el grupo provincial Adelante Cádiz, por lo que resulta, por lo menos curioso, que quien ha abandonado Podemos, el grupo al que supuestamente representa en la Diputación, se atreva a sugerir a Palomares, que sigue representando fielmente a IU, que abandone el grupo de Adelante por votar a favor de los intereses de la ciudadanía".

En este sentido, ha añadido que "es precisamente José María González quien, después de abandonar Podemos, partido político por el que concurrió a las elecciones, debe hacer una reflexión honesta y dejar claro a quién representa en dicho grupo".

Así, Bueno ha afirmado que "Hugo Palomares y el resto de compañeros de IU tienen muy claro a quién representan y a quiénes se deben, que son los votantes que decidieron dar su apoyo a una coalición de la que González se ha desligado, pero de la que sigue obteniendo recursos para impulsar su nuevo proyecto político ajeno a Podemos y a IU".

"Desde IU hemos sido respetuosos en todo momento, hemos tenido mucha paciencia, pero no estamos dispuestos a tolerar que se manche el trabajo de nuestro compañero Hugo Palomares y mucho menos que se le invite a abandonar un grupo al que representa con toda legitimidad, algo que no puede decir González, que debería dedicarse a ser alcalde de Cádiz y abandonar a un grupo en la Diputación con el que ya no tiene vinculación alguna", ha concluido el responsable de Organización de IU Cádiz.