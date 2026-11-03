IU presentará a Inmaculada Nieto como candidata a la Alcaldía de Algeciras en las próximas elecciones municipales

Archivo - Inmaculada Nieto en una imagen de archivo en el Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El consejo local de IU Algeciras (Cádiz) ha aprobado por unanimidad, la propuesta de candidatura a la Alcaldía algecireña de Inmaculada Nieto surgido del proceso de consultas puesto en marcha por esta formación política durante el mes de octubre y en el que han participado el conjunto de su militancia y simpatizantes.

En una nota, IU ha recordado que Nieto acumula una "amplia experiencia política", en la que llegó a ser primera teniente de alcalde en el consistorio algecireño, además de tener una trayectoria parlamentaria en la que ha llegado a ostentar la portavocía de Por Andalucía en la última legislatura del Parlamento andaluz.

Licenciada en Ciencias Política y Sociología y máster en Administración Pública, Inmaculada Nieto será ratificada como candidata a la Alcaldía de Algeciras por IU en las elecciones de mayo del próximo año, en el transcurso de una asamblea prevista para la segunda mitad del mes de noviembre.

Por su parte, Nieto ha tenido palabras de agradecimiento por la confianza depositada en su persona por la militancia de IU Algeciras y ha manifestado que asume esta responsabilidad "con el orgullo de representar a la izquierda algecireña y con la confianza de volver a llevarla al gobierno de la ciudad".

"El deterioro político, económico y reputacional que padece el ayuntamiento de nuestra ciudad tras el paso de la derecha por la alcaldía, requiere de la rebeldía de un pueblo que no puede permitirse el lujo de resignarse y es por todo ello que desde IU hemos comenzado a construir un equipo humano de gente honesta y capaz, además de un programa de gobierno que situará la calidad de vida de nuestras barriadas en el centro de nuestra acción de gobierno", ha concluido.