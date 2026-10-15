Jacinto Muñoz sobre la moción de censura en Algeciras: "Que el PSOE actúe en consecuencia, llevan pidiéndola meses"

Archivo - Jacinto Muñoz en una foto de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El concejal del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), Jacinto Muñoz (PP), elegido como candidato para la Alcaldía en la moción de censura que se celebrará el próximo día 28, ha manifestado que han presentado "la moción que es conocida por todo el mundo --junto a Vox-- y que el PSOE actúe en consecuencia con lo que han estado solicitando durante tanto tiempo".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Muñoz ha manifestado que están siendo "días muy difíciles, con una sensación muy rara", ya que han sido "muchos años trabajando todos juntos y formando un gran equipo", aunque "hay una serie de circunstancias que obligan a llegar a esta situación de tener que presentar una moción de censura".

Muñoz, que ha defendido la presunción de inocencia y que "ninguno de los 12 concejales prejuzga absolutamente nada", ha explicado el cambio en la situación en esta última semana, argumentando que lo que había antes del pasado lunes --cuando se reúnen con la dirección provincial del partido-- era "una denuncia de un grupo político, una estrategia puramente política y ahora, al parecer, hay una denuncia ya de dos personas en concreto y, claro, la situación para el PP provincial, regional y nacional, cambia".

En este sentido, ha manifestado que "esto es muy doloroso y muy triste a nivel personal, pero la ciudad va a seguir funcionando y se va a seguir desarrollando todos esos proyectos que antes eran bajo la dirección del alcalde y ahora --tras la moción-- será bajo otra dirección". "Algeciras no se puede quedar parada ni se va a quedar parada", ha asegurado.

Así, el que será futuro alcalde de Algeciras ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad y esperanza" a los vecinos, "porque Algeciras va a seguir evolucionando como lo estaba haciendo hasta ahora o mejor, sin lugar a dudas".

En este sentido, ha señalado que los concejales que han abandonado el equipo de gobierno esta semana están trabajando aunque actualmente no tengan competencias, ya que "por lógica, esa moción de censura va a salir adelante y cada uno volverá a sus respectivas delegaciones, por lo que se sigue trabajando para el primer día entrar y seguir con la labor que todos estaban haciendo".

Finalmente, ha asegurado que el gobierno que salga a partir del día 28 "será dialogante". "Si tiene que dialogar y pactar en algunos puntos concretos con los grupos de la oposición o con los concejales no adscritos que han pertenecido al equipo de gobierno, evidentemente se va a llegar a esos acuerdos con el objetivo de tener un gobierno totalmente estable, que va a repercutir en el beneficio de la ciudad", ha concluido.