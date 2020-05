Jefe de Policía Local de El Puerto (Cádiz) pide "disculpas" por sus "comentarios", pero reivindica libertad de expresión

El Ayuntamiento esgrime que no puede cesarlo y la Policía Nacional abre diligencias por si los hechos constituyen un delito

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Policía Local de El Puerto de Santa María, Rafael Muñoz Leonisio, ha pedido este sábado "disculpas" si con sus "comentarios" insulta o falta el respeto a alguien, aunque ha reivindicado su derecho a ejercer la libertad de expresión y también su crítica al Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

"Quiero mostrar mis más sinceras disculpas y arrepentimiento si he podido con mis comentarios insultar o faltar el respeto a alguien, o si alguien se ha podido sentir ofendido con mis comentarios personales", expone en una publicación de Facebook el policía, que más adelante subraya en su escrito que no lo hace por las críticas al Gobierno. "No puedo ni soy capaz de pedirlas por expresar bandera al cuello mi disconformidad con la gestión que se ha realizado en la gestión del Covid-19 a nivel nacional", asegura.

"Y no puedo hacerlo porque me asiste un derecho fundamental de libertad de expresión como ciudadano de pleno derecho de lo que considero un sistema democrático y constitucional, independientemente de mi ideología o simpatías políticas", concluye.

En el escrito, el policía defiende que "quizás" le ha podido "la rabia o la sin razón" por la muerte por coronavirus de una cuñada, a la que consideraba como hermana mayor, en una residencia geriátrica. No obstante, "no puede servir esa rabia como excusa, pero me ha podido más, en esta ocasión el corazón que la cabeza".

"Los que realmente me conocen saben perfectamente que mis excusas son sinceras", añade, antes de arrepentirse "profundamente" del daño que ha podido hacer con su actitud a su familia, a la ciudad de El Puerto, "que amo como la mía propia", al cuerpo de la Policía Local, al Gobierno local (PP y Cs) y "en especial a uno por cada uno de los agentes a mis órdenes", y del alcalde, Germán Beardo (PP), "como jefe natural de la Policía Local y como persona".

POSIBLE DELITO

En la tarde de este viernes, el Ayuntamiento ha exigido en una nota de prensa al jefe de Policía Local "que pida disculpas y asuma su responsabilidad, y explicado al PSOE, partido ha pedido su cese, que no pueden cesarlo porque no está nombrado por el sistema de libre designación, motivo por el cual no puede ser cesado por pérdida de confianza, ya que es un puesto de funcionario de la Administración.

El Gobierno local y oposición han hecho estas afirmaciones después de que se haya conocido que el policía ha participado en las caceroladas y los comentarios realizados criticando al Gobierno en sus redes sociales.

Según el PSOE, en ellos este alto funcionario ha proferido "expresiones homófobas, queriendo atacar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pero insultando a todas las personas homosexuales", así como "continuas expresiones racistas, discriminatorias, homófobas e insultantes, tanto para personas públicas concretas como los miembros del Gobierno de España, como para colectivos de personas anónimas".

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han señalado a Europa Press que han abierto diligencias para esclarecer los hechos y determinar si son constitutivos de un delito.