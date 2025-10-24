Jerez (Cádiz) acoge por primera vez la Bienal Internacional de Tauromaquia, que celebra su sexta edición en el Alcázar

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha inaugurado este viernes la VI edición de la Bienal Internacional de Tauromaquia, que se celebra por primera vez fuera de Ronda y que convierte el Alcázar de Jerez en sede del debate y la reflexión sobre el presente y futuro del toreo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en el acto inaugural participaron el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil, el presidente de Tauromundo, Martín Vivas, el presidente de la Fundación Cultura Taurina, Rafael Valenzuela, y el director de la Bienal, Gabriel Fernández.

García-Pelayo agradeció a Tauromundo su elección de Jerez para acoger este encuentro y subrayó la "aportación histórica" de la ciudad a la tauromaquia, destacando el papel de las familias Domecq y Bohórquez. La regidora valoró además que la Bienal "refuerza la posición de Jerez como espacio para el debate, la cultura y la proyección de sus raíces".

La alcaldesa reconoció también el trabajo de la Fundación Cultura Taurina, impulsora de la celebración en Jerez, que colabora con el Ayuntamiento en iniciativas como la reapertura de la Escuela Municipal de Tauromaquia. En esta edición, la Bienal dedica una atención especial a la participación de la juventud en el ámbito taurino.

La jornada inaugural incluyó una exposición de pinturas de Luis Gonzalo, procedente de la colección del Centro Cultural Artístico y Científico que lleva su nombre, y la conferencia "El milenario arte del toreo a caballo", a cargo del rejoneador colombiano Luis Guillermo Echeverri Vélez. A continuación, tuvo lugar la mesa de debate "Domecq y Bohórquez, dos dinastías jerezanas para la gloria de la tauromaquia".

El programa continúa este sábado con varias mesas redondas dedicadas a la tauromaquia en los medios de comunicación, la presencia de las mujeres en la universidad y la visión del nuevo reglamento taurino andaluz. Por la tarde se celebrarán coloquios en torno a Manzanares y al futuro de la Fiesta de los Toros, así como la entrega de los Premios Tauromundo 2025, que reconocen a figuras como Julián López "El Juli", Morante de la Puebla y Diego Ventura, entre otros.

La Bienal concluirá el domingo 26 con un tentadero en la plaza de tientas de la ganadería de Fermín Bohórquez, en Fuente Rey.