Jerez inicia su capitalidad española de la Gastronomía en un año para 'comer, beber y amar' la ciudad y sus fogones

Jerez de la Frontera inicia a partir de este jueves su andadura como nueva Capital Española de la Gastronomía en 2026, elegida el pasado mes de octubre tras presentar su candidatura bajo el lema 'Come, bebe y ama Jerez', con el que se trataba de evocar la pasión y el disfrute que embarga a todos aquellos que visitan esta ciudad e invitando a sumergirse en la riqueza de sus sabores, vinos y tradiciones.

Cabe destacar la importancia dada por el Ayuntamiento a esta distinción, que recientemente ha aprobado por unanimidad en un Pleno la solicitud al Gobierno de España para que la declaración de Capital Española de la Gastronomía 2026 sea considerada como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, con el fin de dar "un mayor impulso, visibilidad y relevancia" a las actuaciones programadas y garantizar la viabilidad del programa de actividades previsto, facilitando la colaboración público-privada y reforzando la proyección exterior de la ciudad.

El teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, ha explicado que la declaración de un evento como Acontecimiento de Excepcional Interés Público "permite la puesta en marcha de un programa de apoyo específico, así como la aplicación de incentivos fiscales a las actividades de difusión, promoción y financiación vinculadas al mismo".

En ese sentido, ha explicado que la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026 supone "un reconocimiento al extraordinario legado culinario de la ciudad" y "contribuirá al posicionamiento como destino de referencia en el ámbito gastronómico y enológico".

El nombramiento "abre un amplio abanico de oportunidades y beneficios", tanto desde el punto de vista económico como turístico y cultural, "fortaleciendo su proyección nacional e internacional, y situando a Jerez en el mapa gastronómico global", ha argumentado.

Este evento se desarrollará a través de una programación "viva y abierta" a la que podrán incorporarse nuevas actividades enogastronómicas y culturales para convertir a Jerez en "un gran escenario donde el vino de Jerez, la gastronomía local, el flamenco, la cultura y la innovación dialogan de forma continua".

Por su parte, el presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, ha puesto en valor la variedad de la gastronomía local, no solo a nivel de productos sino también de establecimientos, al ofrecer al comensal desde tapas típicas en lugares tradicionales como tascas o tabancos, hasta platos de vanguardia de restaurantes con Estrella Michelin como Lu, Cocina y Alma o Mantúa.

"En Jerez se ha comido bien siempre, pero ahora mismo está en un buen momento por la oferta gastronómica que ofrecemos, que es para todas las edades, para todos los bolsillos y para todos los momentos", ha apuntado Alfredo Carrasco al incidir en esa pluralidad de bares y restaurantes.

La intención una vez conseguido este hito es la de permanecer con esa "estrella de campeón" en años venideros, llevándola "en el pecho" para recordar este momento al igual que hace la Selección Española de Fútbol, tanto femenina como masculina, con la estrella sobre el escudo que recuerda que una vez ganaron la Copa del Mundo. Con este símil ha explicado Alfredo Carrasco el sentir de los hosteleros jerezanos con la capitalidad española de la Gastronomía para este 2026, apuntando que una vez obtenida lo de menos es el año en que se obtuvo sino el recuerdo de tenerla y dignificarla para "no defraudar a nadie" y que eso "nos ayude o nos dé las fuerzas y las ganas de seguir para otros tantos años más".

