Jerez lidera la ocupación de la provincia de Cádiz durante el puente de diciembre con un 93% de media

Una zambomba en Jerez de la Frontera (Cádiz) durante la Navidad de 2025 - EUROPA PRESS

CÁDIZ 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera en la provincia de Cádiz durante el pasado puente de diciembre, con los festivos de la Constitución el día 6 y de la Inmaculada el 8, ha mejorado las previsiones iniciales al situarse en un 77% de media, seis puntos porcentuales más de lo estimado, y con Jerez de la Frontera experimentando un "lleno técnico" al estar por encima del 93% durante este periodo festivo.

Según datos de Horeca Cádiz, recogidos por Europa Press, la provincia vivió su mejor dato de ocupación el sábado 6 de diciembre, con un 85,7% de media y con cuatro municipios superando el 90%, en concreto, Jerez con un 97%, Chiclana con un 93%, San Fernando con un 92% y Cádiz capital con un 90%.

Ya el domingo, con el festivo del 8 de diciembre el lunes, solo Jerez se mantuvo con un 93% de ocupación. Esto se explica debido a la celebración de las zambombas, que han tenido en este puente sus días álgidos, con más de medio centenar de ellas por toda la ciudad, siendo un atractivo para turistas y visitantes.

En otros puntos de la provincia como la capital, los hoteles llegaron al 83% el domingo 7 de diciembre. En general, Cádiz ha mejorado las previsiones, con entre 15 y 20 puntos porcentuales más. La media se ha situado en un 79%, cuando los estimado era un 62% de reservas.

En El Puerto de Santa María, la media de ocupación ha sido la misma de lo esperado, un 80%, con su mejor dato el sábado, al elevarse a un 85%. San Fernando, con un 81% de media durante el puente también ha obtenido resultados más positivos de lo previsto, un 75%, con el sábado al 92% y el domingo al 85%.

A nivel provincial, la media ha estado en el 77%, y por días, el viernes la ocupación se fijó en un 68%, el sábado en un 85% y el domingo en un 78%. Esto implica superar los datos iniciales para este puente en todos sus días y en la media general, según los datos apuntados por Horeca.