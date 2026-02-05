Jimena (Cádiz) sigue "prácticamente" incomunicada, sin suministro eléctrico en zonas y con 30 personas aisladas

Uno de los puentes en Jimena con la crecida del río al límite desde desordamiento. - AYUNTAMIENTO DE JIMENA

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Jimena de la Frontera (Cádiz), Fran Gómez, ha señalado que el municipio sigue "prácticamente con todas las vías de comunicación cortadas a nivel terrestre", así como con algunas zonas en las que todavía no se ha recuperado el suministro eléctrico y con 49 personas desalojadas y 30 aisladas en zonas rurales.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde ha indicado en cuanto al acceso al municipio que en la mañana de este jueves se ha podido abrir la A-405 a la altura del kilómetro 14, es decir, el paso a través de la serranía de Ronda.

En cuanto al sistema eléctrico ha indicado que siguen algunas zonas del municipio todavía que tienen recuperar sistema eléctrico. "Lógicamente, desde Endesa nos comunican que sus técnicos no pueden entrar para repararlo y seguimos con esos cortes de luz", ha explicado.

En cuanto a la situación de los ríos, ha señalado que "ambos siguen totalmente desbordados, principalmente el río Guadiaro, con desbordamientos muy importantes, que afectan a los cortes de carreteras y a tener 30 vecinos aislados a los que no se puede acceder".

"Lo que nos queda es pedir todavía que se extremen las medidas, que la meteorología haya mejorado algo no significa que no siga lloviendo y que no tengamos viento, por lo que hay que seguir extremando las medidas de seguridad y atendiendo todas las informaciones oficiales que se dan por parte de los servicios de emergencia del Ayuntamiento", ha pedido a sus vecinos.