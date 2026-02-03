Andalucía Trade impulsa la proyección del sector naval andaluz y de empresas de Cádiz en la India

Representantes de empresas gaditanas en un puerto de la India durante una misión comercial de Andalucía Trade - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado una misión comercial sobre logística marítima y sector naval en la India, que se está celebrando del 2 al 5 de febrero en la ciudad de Mumbai, y en la que participan cinco empresas de la provincia de Cádiz, entre ellas la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. El objetivo es reforzar la presencia de las empresas andaluzas en uno de los mercados estratégicos con mayor crecimiento y proyección internacional en la gestión portuaria.

Esta acción se desarrollará "en un momento clave", al darse tras la firma del Tratado de Libre Comercio firmado entre la Unión Europea e India, apodado 'La madre de todos los acuerdos comerciales', por crear un mercado de más de 2.000 millones de personas del que se podrán beneficiar las empresas andaluzas, como ha indicado la Junta en una nota.

Las empresas andaluzas que se han desplazado a India como participantes en esta misión comercial son cinco, para celebrar una agenda con más de 50 reuniones de negocios. En concreto, se encuentran allí representantes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Blay Marine Tech (BMT), Zener Marine Elevator Services, Sandvik Marine Electronics y Talleres Mavales Valencia (Tanaval).

Con esta misión directa, la agencia pública se marca como propósitos fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas en India, mantener y reforzar su posicionamiento en el mercado, así como dar respuesta a las oportunidades identificadas en los sectores de la logística marítima y el naval, ampliando al mismo tiempo el conocimiento de las empresas participantes sobre el entorno empresarial y regulatorio indio.

La organización de esta acción por parte de Andalucía Trade será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.

En los primeros 11 meses de 2025, Andalucía se ha consolidado como la segunda comunidad autónoma exportadora a India, con el 22,7% del total nacional, solo por detrás de Cataluña (30%). De este modo, las ventas andaluzas al país asiático alcanzaron los 443 millones de euros, con un crecimiento interanual del 17,9%, lo que supone un récord histórico para el periodo y reafirma a India como un mercado estratégico en Asia para el tejido empresarial andaluz.

Según los informes de Andalucía Trade, el sector de la logística marítima en India se encuentra en un proceso de transformación, impulsado por el crecimiento del comercio exterior, la expansión industrial y las reformas públicas orientadas a mejorar la competitividad portuaria. El país cuenta con 12 puertos principales y más de 200 puertos intermedios y menores, que gestionan aproximadamente el 95% del volumen del comercio internacional de mercancías y más del 70% de su valor económico.

Asimismo, el Gobierno indio está realizando inversiones para modernizar la red portuaria y sus conexiones logísticas mediante programas estratégicos que fomentan la logística intermodal, el desarrollo de zonas logísticas portuarias, corredores dedicados a mercancías y nodos multimodales que conectan los puertos con los principales centros industriales del interior del país.

Este contexto genera "oportunidades relevantes" para las empresas andaluzas en áreas como infraestructuras portuarias, ingeniería logística, soluciones digitales, trazabilidad, gestión de la cadena de frío y automatización de terminales.

Por su parte, el sector naval indio atraviesa una etapa de expansión y modernización, impulsada por el incremento del comercio marítimo, la renovación de la flota mercante y los programas de defensa naval del país. India dispone de una amplia red de astilleros públicos y privados con capacidad para la construcción de buques mercantes, petroleros, embarcaciones offshore y buques militares de alta tecnología.

TRATADO LIBRE COMERCIO UE-INDIA

La posición competitiva de las empresas andaluzas en India se ve beneficiada ahora por el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea e India, que favorecerá el acceso de productos y servicios europeos al mercado indio. Se trata, según la Junta, "del mayor acuerdo comercial firmado en todo el mundo", que implica a una población de 2.000 millones de personas --más de 1.400 millones en India y más de 500 millones en la UE-- e incluye una reducción de aranceles que supondrá "un ahorro de 4.000 millones de euros para los productos europeos".

Es además "una victoria geopolítica" para las dos partes, para la UE "ante los vaivenes que sufre derivados de la política arancelaria de su principal socio comercial" Estados Unidos, y para India, que se posiciona en Occidente como cadena de suministros globales, con acceso preferente al mercado europeo, en un momento de desacoplamiento parcial entre Occidente y China.

Las ventajas para la industria europea no se limitan al automóvil. El acuerdo contempla recortes arancelarios y una mayor previsibilidad regulatoria para sectores clave como los componentes de automoción, los productos químicos, los plásticos y la maquinaria industrial.

Las exportaciones andaluzas a India han experimentado en los 11 primeros meses de 2025 un fuerte crecimiento del 17,9%, que le ha permitido situarse con el mayor registro desde que se tienen datos homologables (1995), 443 millones de euros. Andalucía se consolida como la segunda comunidad autónoma exportadora a India, con el 22,7% del total nacional, solo por detrás de Cataluña (30%).

La balanza comercial es favorable a la región, con un superávit de 127 millones de euros y una tasa de cobertura del 140%, mientras que India se sitúa ya como el mercado número 14 para las ventas exteriores andaluzas, con el 1,2% del total mundial.

Por productos, se registra un claro liderazgo del sector aeroespacial. Las aeronaves, vehículos espaciales y sus partes encabezan con holgura las exportaciones, al alcanzar los 298 millones de euros, el 67% del total, tras crecer un 35% respecto a los primeros once meses de 2024.

A gran distancia se sitúan las máquinas, aparatos y material eléctrico, con 33 millones (7,4%) y un avance del 22,7%, seguidas del aceite de oliva, incluido en el capítulo de grasas y aceites animales o vegetales, que registra 20,7 millones (4,7%) pese a un descenso del 23,9%.

Por provincias, Sevilla ostenta un liderazgo abrumador con 376 millones de euros, el 85% del total, tras crecer un 27,6%, alcanzando cifras históricas. A mucha distancia se sitúa Córdoba, con 18,5 millones (4,2%) y un retroceso del 25,8%, seguida de Almería, con 16,2 millones (3,7%) y una caída del 34%, y Cádiz, que destaca por su fuerte avance del 45%, hasta los 15,2 millones (3,4%).

Completan el mapa provincial Granada, Jaén, Málaga y Huelva, todas ellas por debajo de los diez millones de euros.