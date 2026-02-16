Joaquín Reyes, Silvana Estrada y Coque Malla en la programación de primavera del teatro de San Fernando (Cádiz)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, y la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, presentan la nueva temporada de primavera del Teatro Las Cortes. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, y la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, han presentado este lunes la nueva temporada de primavera del Teatro Las Cortes, que se desarrollará del 11 de abril al 6 de junio, y que cuenta con nombres destacados como Joaquín Reyes, Zenet, Silvana Estrada y Coque Malla.

La programación incluye un total de nueve espectáculos, así como una gran cita lírica el próximo 23 de mayo, y las entradas saldrán a la venta este martes 17 de febrero a las 11,00 horas con diversas formas de adquisición para facilitar el acceso a todos los públicos, ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota.

La alcaldesa ha hecho balance de la temporada teatral anterior, calificándola de "rotundo éxito", donde obras como Morera, Las Niñas de Cádiz o la emblemática adaptación de 'Un tranvía llamado deseo' colgaron el cartel de completo "en tiempo récord".

Según Cavada, "este respaldo confirma que la combinación de calidad, variedad y precios accesibles funciona y que el público responde cuando la cultura se hace cercana".

La nueva temporada de primavera se presenta como una propuesta "muy ambiciosa, variada y de gran calidad", pensada para todos los públicos y todas las edades. Entre los grandes títulos destacan 'Las amistades peligrosas', con Pilar Castro y Roberto Enríquez, una obra que solo se ha representado en una ocasión en Madrid; 'Constelaciones', dirigida por Sergio Peris-Mencheta, uno de los directores más aclamados del momento; y 'La verdad', protagonizada por el popular actor, guionista y cómico Joaquín Reyes.

La temporada incluye también una importante apuesta de teatro musical con 'La ópera de los tres centavos', adaptación de Bertolt Brecht con música de Kurt Weill y protagonizada por Coque Malla. Se trata de uno de los títulos más esperados de los próximos meses y San Fernando será de las primeras ciudades en disfrutarlo.

Además, el 23 de mayo llegará la lírica con 'Così fan tutte', de Wolfgang Amadeus Mozart. A este respecto, la alcaldesa ha recordado que este es el año Mozart, conmemorándose "un año especial de uno de los grandes de la música", y, por lo tanto, "vamos a tener una apuesta para acercar la ópera al público isleño".

La programación apuesta igualmente por el talento local y provincial, con la participación de la isleña Samantha Ballantines, que actuará en el mes del Orgullo, y de Chipi, que presentará 'El bar nuestro de cada día', un monólogo musical en clave de humor.

El Año Camarón también está presente en el teatro con citas específicas y la vinculación con el flamenco. En este caso, a través del baile, estará en el Teatro de las Cortes, con 'Deteuronomio' de Alberto Sellés.

En el ámbito musical regresará un artista "muy querido" en el teatro, Zenet, con nuevo trabajo, y se contará con una cita internacional "de lujo" con la mexicana Silvana Estrada, que ha elegido San Fernando para uno de sus conciertos en España.

La programación familiar también tiene un lugar destacado. La propuesta 'Festykids' ofrecerá un espectáculo inspirado en el universo de Stranger Things y en los clásicos de los años 80.

La alcaldesa ha recalcado que es "fundamental" llevar a los más pequeños al teatro y ha recordado que cada mes se celebran funciones de 'Érase un Sábado', así como una próxima edición de 'Mi Primera Vez en el Teatro', una nueva edición "que ya estamos preparando y planificando y que tan buenísima acogida tienen o solo entre los más pequeños, sino también entre los equipos directivos y los equipos de profesores y maestros y maestras de nuestros colegios".

Las entradas se pondrán a la venta online y telefónica también, así como de manera física, "hemos insistido mucho en cuanto a la brecha digital que pueda existir para poder llegar a todos los públicos", ha expresado la alcaldesa. Así, la taquilla física, en el propio teatro, abrirá martes y jueves y los días de función.