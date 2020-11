Juan Marín: "Arrimadas ha hecho lo que había que hacer" en la negociación de los presupuestos

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha recordado que "siempre" han mostrado "en cualquier institución" en la que han estado o están la voluntad de llegar a acuerdos y de "ayudar", incluso desde la oposición. "Creo que Inés Arrimadas ha hecho lo que había que hacer, se ha ofrecido para intentar ayudar para que finalmente los presupuestos no cayeran en mano de ERC, PNV o Bildu. No ha sido posible", ha explicado.

A pregunta de los periodistas, Marín ha indicado que esa voluntad de diálogo y de "ayudar" es "la misma línea" que Cs tuvo, por ejemplo, en el Parlamento andaluz en la anterior legislatura o en cualquier ayuntamiento. "Ahí radica el éxito o el fracaso de un proyecto político, que los ciudadanos entiendan que puede ser o no útil en este, caso para el conjunto de los españoles", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que con los Presupuestos Generales del Estado "no ha sido posible". "Hay unas líneas rojas que no podemos atravesar, no podemos aceptar algunas de las cuestiones que en estos últimos días se han ido imponiendo por parte de los nacionalistas, especialmente de ERC, y el señor Sánchez legítimamente ha decidido llegar a cuerdos con estas fuerzas políticas. Algo que es legítimo, es democrático, pero que nosotros no podemos compartir", ha manifestado.

Para Marín, "a partir de ahí, serán los ciudadanos los que juzguen la actitud o la posición de cada fuerza política, pero desde el respeto a todas, creo que Inés Arrimadas ha hecho lo que había que hacer".