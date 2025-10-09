El juicio por el hundimiento del Rúa Mar quedará este viernes visto para sentencia en Algeciras (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El juicio por el hundimiento del pesquero Rúa Mar, ocurrido en enero de 2020 cuando supuestamente transportaba un alijo de drogas y dejando por el camino seis fallecidos, que comenzó el pasado 22 de septiembre en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, quedará visto para sentencia este viernes tras la exposición del informe de parte de las defensas y el derecho a la última palabra por parte de los acusados.

Cabe recordar que en el procedimiento hay seis acusados, aunque uno de ellos no se ha presentado al encontrarse en paradero desconocido. Por su parte, la Fiscalía ha elevado a definitivo su escrito de calificación, por lo que pide el armador del barco 114 años de prisión y penas de entre seis y 19 años para el resto de acusados.

No obstante, según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, la Fiscalía ha hecho hincapié en la existencia de seis delito de homicidio doloso, mientras que las defensas se centran en la ausencia del hachís como principal prueba de descargo a su favor.

La Fiscalía pide 114 años para el armador por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal (dos años), contra la salud pública (dos delitos a seis años cada uno), homicidio (seis delitos a 15 años cada uno), estafa (un año), contra el derecho de los trabajadores (tres años) y por blanqueo de capitales (seis años). Además, pide una multa de 3,9 millones de euros por los delitos contra la salud pública y cuatro millones por el de blanqueo de capitales.

Los hechos relatados por la Fiscalía explican que el armador del Rúa Mar ya estaba bajo vigilancia policial tras haber sido interceptado un alijo anterior, así como que la primera idea era utilizar otro barco de su propiedad para ese viaje, aunque finalmente se hizo en el Rúa Mar.

El barco zozobró la madrugada del 23 de enero de 2020 con seis tripulantes en su interior, sin que hasta el momento hayan aparecido ni el barco ni cuatro de ellos. El mar expulsó tres días después parte de los restos del 'Rúa Mar' muy lejos del punto donde supuestamente había naufragado el barco, y posteriormente la corriente hizo que aparecieran dos de los cuerpos pertenecientes a la tripulación, los días 27 y 28 de enero. El barco y cuatro de sus tripulantes quedaron en el mar.

Además, el día 26 de enero de 2020 sobre las 20,45 horas el Servicio Marítimo de la Guardia Civil hizo entrega de dos fardos de unos 25 kilogramos de hachís cada uno flotando en el mar, que transportaba, según la Fiscalía, el barco hundido.