El juicio por el hundimiento del Rúa Mar se reanuda este miércoles en Algeciras con testificales de agentes

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El juicio contra seis acusados por el hundimiento del pesquero Rúa Mar, hundido en enero de 2020 cuando supuestamente transportaba un alijo de drogas y dejando por el camino seis fallecidos, se reanuda este miércoles en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz con la declaración de testigos, entre ellos agentes y los instructores de las investigaciones, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

Cabe recordar que la sesión prevista para este martes se suspendió después de que los acusados ejercieran su derecho a declarar en último lugar. Igualmente, hay que señalar que en la sala de vistas hay cinco de los seis acusados, ya que uno de ellos se encuentra en paradero desconocido y con una orden de búsqueda y detención al no presentarse en la prisión en la que estaba interno tras un permiso penitenciario hace varios meses.

Hasta el momento, la primera sesión del juicio, celebrada este lunes, sirvió para resolver sobre aquellas cuestiones previas que se habían planteado, entre las que los letrados de la defensa pedían la nulidad de las intervenciones, los dispositivos de geolocalización y a su vez también la nulidad de las sonorizaciones, lo cual no fue estimado por la Sala, estimándolas inicialmente como válidas.

De igual forma, la Fiscalía incluyó por a más perjudicados a los efectos de la responsabilidad civil y la indemnización que se deriva, que son aquellos familiares que no habían sido incluidos en el escrito inicial porque no se tenía constancia de los mismos.

La Fiscalía, que ha destacado la "brillante labor" que han hecho en la instrucción y su desarrollo la Unidad de la Udyco Central, ha pedido para el armador del barco 114 años de prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal (dos años), contra la salud pública (dos delitos a seis años cada uno), homicidio (seis delitos a 15 años cada uno), estafa (un año), contra el derecho de los trabajadores (tres años) y por blanqueo de capitales (seis años). Además, pide una multa de 3,9 millones de euros por los delitos contra la salud pública y cuatro millones por el de blanqueo de capitales.

Asimismo, pide 19 años de prisión para la pareja sentimental del armador, 13 años para dos acusados supuestamente encargados de coordinar el alijo y seis años para otros dos acusados relacionado con la droga.

Los hechos relatados por la Fiscalía explican que el armador del Rúa Mar ya estaba bajo vigilancia policial tras haber sido interceptado un alijo anterior, así como que la primera idea era utilizar otro barco de su propiedad para ese viaje, aunque finalmente se hizo en el Rúa Mar.

El barco zozobró la madrugada del 23 de enero de 2020 con seis tripulantes en su interior, sin que hasta el momento hayan aparecido ni el barco ni cuatro de ellos. El mar expulsó tres días después parte de los restos del 'Rúa Mar' muy lejos del punto donde supuestamente había naufragado el barco, y posteriormente la corriente hizo que aparecieran dos de los cuerpos pertenecientes a la tripulación, los días 27 y 28 de enero. El barco y cuatro de sus tripulantes quedaron en el mar.

Además, el día 26 de enero de 2020 sobre las 20,45 horas el Servicio Marítimo de la Guardia Civil hizo entrega de dos fardos de unos 25 kilogramos de hachís cada uno flotando en el mar, que transportaba, según la Fiscalía, el barco hundido.