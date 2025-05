La Junta pide al Ministerio de Hacienda que desbloquee el suelo para construir el nuevo hospital de Cádiz

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha señalado que con respecto a la construcción del nuevo hospital en Cádiz capital se está en una "situación de bloqueo", ya que en el suelo donde está prevista su ubicación "está bloqueado en el Ministerio de Hacienda". Así, ha pedido que "desbloqueen esta situación tan absurda que no está permitiendo construir ese hospital".

En este sentido, la consejera ha manifestado que la Junta está "dispuesta al diálogo", así como que la intención sería "firmar un acuerdo a tres bandas, entre administración local, administración regional y administración nacional".

Hernández ha respondido así en el Pleno del Parlamento a la pregunta del PSOE, realizada por la parlamentaria gaditana Rocío Arrabal, que instó a la consejera a que manifestara si era o no necesario el hospital de Cádiz. "Tan necesario ahora como lo era en 2004", ha señalado la consejera, recordando la fecha en que fue anunciada la construcción por primera vez por parte del PSOE.

A partir de ahí, Hernández ha insistido en que "mientras no se desbloquee --el suelo--, y sigue bloqueado en el Ministerio de Hacienda, pues no se va a poder construir ese hospital". "Estamos abiertos al diálogo y la intención sería firmar un acuerdo, pero parece que eso no está en su hoja de ruta", ha añadido.

Por su parte, la parlamentaria socialista ha acusado a la consejera de Salud de utilizar "el postureo, las fotos y las mentiras" y ha llamado al consejero de la Presidencia "el consejero publicista Sanz" y "trilero" por el anuncio en 2023 del plan funcional para el nuevo hospital.

En este sentido, la consejera ha recordado que existe un plan funcional de este hospital "porque lo que queremos es, en cuanto dispongamos de ese terreno, comenzar todos los trámites para construir ese hospital a la mayor rapidez". Así, ha mostrado su agradecimiento al alcalde de Cádiz, Bruno García, "que está dialogando, negociando y trabajando para que los gaditanos puedan disfrutar de ese hospital".

"Queremos construir ese hospital en Cádiz y estamos totalmente convencidos y esperamos que realmente se llegue a una negociación y a una posibilidad para que sea una realidad como es el Hospital de Málaga o como va a ser en breve el Hospital Materno Infantil de Huelva", ha concluido.