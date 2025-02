La Junta pide a la UE dar "un paso definitivo" por la seguridad y reclama al Gobierno la singularidad de Cádiz

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha instado este domingo a la Unión Europea a dar "un paso decidido y definitivo" por la seguridad y la defensa, marco en el que también ha insistido al Gobierno de España en considerar Cádiz como zona de especial singularidad.

Así se ha expresado en Paterna de Rivera (Cádiz), donde ha inaugurado el Punto Vuela de la localidad, en valoración a la IV Reunión Ministerial de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, integrada por ministros de Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia, que se celebró ayer en la provincia.

Preguntado por este encuentro, Sanz ha subrayado que la colaboración internacional "es fundamental en la lucha contra el crimen organizado y especialmente contra el narcotráfico, pero también contra las mafias que trata con los seres humanos". Así, "creo que esta cumbre es importante y lógicamente Cádiz es un foco de realidad que merece la pena que conocieran el resto de ministros del interior y de justicia de países de nuestro entorno".

Para el consejero, la Unión Europea necesita dar "un paso decidido y definitivo" por la seguridad y la defensa, en asuntos tan importantes "como la lucha contra el narcotráfico, la inmigración irregular dirigida por las mafias y también la lucha contra el terrorismo".

En un mensaje al Ministerio del Interior, ha incidido también en que "se tomen las medidas necesarias para evitar que nuestros cuerpos de seguridad sientan el desamparo, sientan el abandono en su labor de protección a la ciudadanía, especialmente cuando en esta provincia se trata en relación con la lucha contra el narcotráfico".

Sobre el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate por una narcolancha, ha lamentado que "suele y entristece ver que ha pasado un año y los guardias civiles y la Policía dice que no ha cambiado nada, que no hay más medios, que no se les protege ni se les apoya". "Creo que el Ministerio se equivoca al caer en el triunfalismo cuando la realidad es otra", y es que el narcotráfico "campa a sus anchas y siente una impunidad absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho", ha defendido.

El titular de Presidencia ha pedido también declarar Cádiz como zona de especial singularidad y ha instado al Gobierno a que "no siga mareando la perdiz", para criticar que le ha "oído de nuevo, un año después, decir que está estudiando" declarar con esta consideración a la provincia.

"Ha llegado la hora de que, aparte de estudiar, tome alguna decisión, porque Cádiz no puede esperar a que siga estudiando, señor ministro", ha afeado a Fernando Grande-Marlaska, además de sostener que "nuestros guardias civiles no pueden seguir desarrollando su labor y nuestra policía o el Servicio de Vigilancia Aduanera o los funcionarios de prisiones basándose en estudios o pensamientos".

Ha recordado, eso sí, que "nuestro espíritu es de cooperación y lealtad", marco en el que ha subrayado el "convenio histórico" firmado hace unos días en relación con la Unidad de Policía Adscrita. De este modo, ha agradecido al Ministerio que, "después de 15 años, Andalucía tenga un convenio" para esta fuerza de seguridad.