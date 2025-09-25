La Junta pide a Zona Franca pasar al día 3 la reunión por el hospital de Cádiz para que esté la consejera de Salud

La consejera de Salud, Rocío Hernández, en el pleno del 25 de septiembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha remitido un escrito al delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, pidiendo que la reunión sobre los suelos para la construcción del nuevo hospital de Cádiz, convocada en principio para el día 1, se celebre el viernes 3, con el objetivo de que pueda estar presente la propia consejera.

En el escrito, recogido por Europa Press, la consejera agradece en primer lugar "el impulso que desde Zona Franca se está dando afortunadamente para desbloquear la histórica necesidad de Cádiz de contar con un nuevo hospital".

Así, señala que se trata de un "paso de suma importancia que, como no puede ser de otra forma, ha de contar con los máximos responsables, no sólo de la Consejería de Salud y Consumo, sino del propio Ayuntamiento de Cádiz", por lo que pide pasar la convocatoria al día 3 en el propio Ayuntamiento gaditano, ya que la fecha propuesta "no puede ser atendida por motivo de asistencia al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Salud en el Parlamento de Andalucía".

Cabe recordar que la Zona Franca de Cádiz había anunciado este miércoles que ha convocado al Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía a una reunión, el próximo 1 de octubre, para abordar el convenio sobre los suelos donde debe construirse el futuro nuevo Hospital de la capital gaditana.