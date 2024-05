Junta reclama a Sánchez que cese a Urtasun o le "retire las competencias" en materia taurina

CÁDIZ, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que o "cese" a su ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o le "retire las competencias" en materia taurina. Ha exigido que "cesen los ataques" del Ejecutivo nacional a la fiesta de los toros y "que apueste por la libertad".

En declaraciones a los medios de comunicación en la plaza de toros de Jerez de la Frontera, Sanz ha indicado que el "ambientazo" que se vive en el recinto pone de manifiesto que las palabras del ministro de Cultura cuando "calificaba de irrelevante la fiesta, están muy lejos de la realidad". "Una vez más el llenazo de una nueva plaza de toros, como en esta ocasión en la de la feria de Jerez, demuestra que hay afición, que Andalucía es taurina y que el Gobierno andaluz respalda los toros", ha señalado.

"Desde Andalucía respetamos a todas las personas, a aquellos que les gusta la fiesta y a aquellos que no les gusta, lo que no se puede es imponer nunca e ir en contra de la libertad", ha dicho Sanz, para quien el Gobierno central está "atacando la libertad y además la cultura andaluza, las tradiciones, las raíces, las realidades, y las identidades de un pueblo como el andaluz y el español, que está identificado y claramente siempre vinculado a la fiesta".

Para Sanz, una "demostración" clara de un apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a la tauromaquia sería "retirar las competencias" a Urtasun o cesarlo: "No se puede tener a un pirómano haciendo de bombero, y no se puede faltar el respeto a una gran parte de españoles, que respetamos la libertad por encima de todo, no ya que seamos favorables o no a la fiesta". Ha insistido en que debería ser cesado o retirársele las competencias en materia taurina y pasar a otro ministerio.

Ha manifestado que espera el "apoyo" de los socialistas andaluces en esta demanda a Sánchez, "ya que tanto presumen de que ellos sí apoyan a la fiesta".