La Junta señala que la sequía afecta al crecimiento de Andalucía e insiste en pedir un Perte del Agua al Gobierno

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha señalado que la sequía afecta al crecimiento económico de Andalucía y ha insistido en pedir el Gobierno un Perte del Agua. "Hemos estado creciendo por encima de la media en nuestro PIB real y en los últimos cuatro años ha sido el doble de España, 1,3 frente a 0,7 por ciento, sin embargo, en el último trimestre del año 2022 ya observamos cómo la sequía empezó a hacer mella en nuestro PIB", ha señalado.

En declaraciones a los periodistas, España ha añadido en este sentido que en el año 2022 al final el crecimiento fue tres décimas menos, 5,2 de Andalucía y 5,5 España, "fundamentalmente por la sequía". Así, ha explicado que "la producción agraria ha caído cinco veces más que en España, un 12,8%, y luego el peso que tiene la industria agraria en el PIB de Andalucía es tres veces superior al peso que tiene en España".

"De momento estamos compensando esta pérdida de competitividad que se produce como consecuencia de la sequía con exportaciones", ha señalado la consejera, que ha recordado que se está "alcanzando récord en exportaciones en el año 2022, con más de 43.000 millones de euros, y se está compensando también con una ejecución de fondos europeos".

Carolina España ha afirmado que, "si lloviera, Andalucía crecería muy, por encima de la media nacional, porque se ha venido haciendo con problemas de agua, con problemas de sequía". "Es verdad que hay que ponerse las pilas y de hecho, en el tema de sequía, ya saben que el presidente de la Junta de Andalucía anunció un nuevo decreto de sequía, el tercero, de 163 millones de euros", ha señalado.

Además, ha añadido que "a esto hay que añadirle más de 1.500 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en el total de la legislatura que se quieren poner en marcha". "Por eso insistimos tanto cuando el Gobierno de España no nos deja o no nos permite aplicar y efectuar inversiones hidráulicas con los fondos Next Generation, con los fondos europeos, porque para nosotros es vital la infraestructura hidráulica", ha manifestado.

Asimismo, la consejera ha señalado que "por eso desde Andalucía se pide, como se ha hecho en reiteradas ocasiones, un Perte del Agua, porque a lo mejor en el norte, en Galicia o en el País Vasco no es necesario que llueva, en Andalucía es necesario".

Carolina España ha recordado que el Gobierno de España y las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Andalucía, decidieron en su momento repartirse las infraestructuras hidráulicas y ha puesto como ejemplo Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde "correspondía realizar la depuradora al Gobierno de España pero como se ralentizaba la obra y no se hacía, pues al final el Gobierno de la Junta de Andalucía decidió salir en auxilio y se comprometió a financiar el 50% de la obra, aunque la realidad es que la obra sigue sin realizarse".

"Es fundamental que se hagan las infraestructuras hidráulicas en Andalucía y estamos viendo el tema de actualidad con Doñana, donde la realidad es que se han vertido muchos bulos y muchas mentiras por parte del Gobierno de España, porque realmente lo que se va a hacer es una ordenación para que aquellas familias que se quedaron fuera en el año 2014 puedan tener derecho a recibir agua, pero en ningún momento va a ser agua subterránea, siempre sería agua en alta", ha manifestado.

Además, en este sentido, ha añadido que "lo que pasa que hay dos obras muy importantes, como es la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre, que desde el año 2018 el Gobierno de España dijo que las iba a poner en marcha, y ese túnel de San Silvestre es el que tiene que dar agua en alta a todos estos agricultores".