Kiabi apoya un año más la lucha contra el cáncer de mama de la mano de Agamama en Cádiz

CÁDIZ, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kiabi ha señalado que un año más une fuerzas con la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama), y los clientes al finalizar sus compras en cualquiera de sus tiendas podrán realizar una donación con la que contribuir a la financiación y mejora del proyecto 'Espacio de Confianza', una plataforma web que da apoyo a pacientes y familiares con información accesible, útil, y disponible en cualquier momento y lugar. Además, para este 2021, se lanza su nuevo espacio 'Comunidad de Confianza'.

En una nota, Kiabi ha manifestado que sabe de la importancia de dar apoyo y soporte a todos los pacientes que sufran o hayan sufrido cáncer de mama. Por ello, desde 2014 llevan a cabo distintas acciones tanto locales como internacionales con el fin de contribuir y financiar proyectos que faciliten y apoyen la situación tan complicada de pacientes y familiares a causa de la enfermedad.

Así, para este 2021 Kiabi continua de la mano con Agamama mejorando y financiando su proyecto 'Espacio de Confianza'. Una plataforma en formato WebApp con contenido audiovisual en la que se pueden encontrar testimonios de pacientes que han superado la enfermedad, información útil de profesionales de los sectores de la psicología, fisioterapia y la Unidad de Gestión Clínica de Atención Integran al Cáncer (UAIC) del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, así como historias de personas que hayan vivido la enfermedad de cerca.

Con el apoyo de Kiabi, con la que colabora desde 2020, y gracias a las donaciones de sus clientes, para este 2022 se actualiza de la plataforma enfocándose en la ampliación de contenido médico para las

pacientes y se lanzará un nuevo espacio llamado 'Comunidad de Confianza', que contará con referentes en la lucha contra el cáncer de mama como la presidenta de FECMA o distintos testimonios de pacientes de cáncer de mama metastático.

En definitiva, una herramienta que ayude y acompañe a los pacientes durante todo el proceso de la enfermedad a la que acudir para informarse y recibir todo tipo de ayuda, ha incidido.

COLECCIÓN POSTOPERATORIA OCTUBRE ROSA

Kiabi, en su propósito de diseñar prendas que hagan sentir bien a todas las mujeres, y desde hace más de seis años, lleva ampliando y renovando su colección de prendas postoperatorias a pequeños precios pensada para todas las mujeres que hayan sufrido una mastectomía.

Desde el lanzamiento de esta colección Kiabi ha contado con la ayuda de pacientes de cáncer de mama para el diseño de sujetadores deportivos, bañadores o pijamas que se adapten a sus necesidades.

Gracias a ellas Kiabi ha podido crear una colección de prendas que se adapten a cada etapa del tratamiento. Además, a día de hoy, la marca se enorgullece de que sean mujeres que han padecido cáncer de mama las que posan para la Campaña Octubre Rosa.

Por la compra de alguna de estas prendas de la Colección de Octubre Rosa, se donará un euros a la asociación gaditana Agamama con la que financiar su proyecto 'Espacio de Confianza'. Además, cada cliente podrá hacer una donación libre en caja en cualquiera de las 55 tiendas con las que cuenta Kiabi en el país.

Además de las iniciativas de carácter local, Kiabi lleva colaborando a nivel internacional con la Liga Contra el Cáncer recaudando tan solo en 2020 más de 770.000 euros en donaciones particulares de clientes concienciados con la necesidad de apoyar la lucha contra el cáncer.

Para financiar y llevar a cabo todas estas iniciativas, Kiabi ofrece una colección de productos que cuentan con mensajes de prevención como "Love yourself and check your boobs".