Landaluce denuncia "el abandono" de la conexión ferroviaria Algeciras-Madrid: "Estamos cada vez más aislados"

Intervención del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce,tras una visita realizada a (CEGMA). A 2 de septiembre de 2025 en Algeciras, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador del PP por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a denunciar "el abandono" de la conexión ferroviaria entre Algeciras y Madrid ante "los continuos retrasos" que se registran. "Estamos cada vez más aislados", ha afirmado al poner el foco en el servicio Alvia, que ha llegado "con más de una hora de demora", generando además retrasos en la salida desde la ciudad y "afectando a decenas de usuarios en pleno fin de semana".

"Es una situación intolerable que se repite con demasiada frecuencia", ha lamentado Landaluce, quien ha criticado "la falta de compromiso" del Gobierno de España con el Campo de Gibraltar, exigiendo "soluciones inmediatas".

El regidor ha reclamado "inversiones urgentes" y un calendario de actuaciones "concretas" que "pongan fin al aislamiento ferroviario que sufre Algeciras".

"Mientras el Gobierno promete, nosotros seguimos esperando: cada vez más desconectados, cada vez más olvidados. Nos duele esta situación, nos afecta esta situación injusta y el gobierno permanece en otros temas sin mirar al sur", ha afirmado con rotundidad.

Landaluce ha subrayado que Algeciras es una ciudad "estratégica a nivel logístico y económico", y por tanto "no puede seguir dependiendo de un servicio ferroviario precario y poco fiable".

"No se trata solo de los retrasos de hoy, sino de una larga lista de incidencias que llevamos años soportando", ha recordado.