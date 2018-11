Landaluce pide saber qué se firma sobre el Brexit "sin sorpresas" y dice que el futuro de la zona "está en juego"

Publicado 23/11/2018 13:38:54 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz) y presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, José Ignacio Landaluce (PP), ha pedido este viernes saber qué se firma sobre el Brexit "sin sorpresas" toda vez que el futuro de la zona "está en juego", ha recordado.

Así lo ha indicado el regidor algecireño tras mostrar su "sorpresa" ante el anuncio realizado por el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en el que asegura que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno central en torno al papel de la colonia británica en el pacto de retirada de Reino Unido de la Unión Europea, el denominado Brexit.

En un comunicado, Landaluce ha indicado que "tras una semana en la que se han leído y escuchado versiones de todo tipo sobre el contenido de los acuerdos, y ninguna convincente del Gobierno español, es cuanto menos una sorpresa que ahora nos enteremos de que ya existe un acuerdo y sin posibilidad de cambiar ni una coma".

"Ya desde el Partido Popular hemos dejado claro en todos los foros en los que se nos ha permitido opinar", que el bienestar de los miles de trabajadores españoles que cruzan a Gibraltar para trabajar era la prioridad, ha añadido el alcalde algecireño.

Para Landaluce, "una relación futura no conlleva sólo este matiz, ya que son muchos los temas que se han puesto sobre la mesa y mucho nos tememos que a medida que se vayan conociendo irá pasando algo similar a lo ocurrido esta semana con el derecho de veto, que nos quedaremos sin posibilidad de cambiar lo firmado porque alguien no ha hecho bien sus deberes".

"El futuro del Campo de Gibraltar está en juego, no sólo de aquellos que dependen de una u otra manera de los vecinos gibraltareños", ha señalado el primer edil, al tiempo que ha asegurado que "decir que el bienestar de los trabajadores fronterizos está garantizado, no exime al ejecutivo de Pedro Sánchez de buscar los mejores acuerdos en otras materias para los intereses españoles.

Continuando esa línea, Landaluce ha recalcado que "los campogibraltareños queremos conocer los detalles de lo hablado, de lo acordado, de lo firmado no queremos sorpresas de última hora sin posibilidades de modificación, no queremos que nos organicen nuestro futuro personas que aunque estén trabajando y esforzándose mucho, no tengan en mente los intereses nacionales a la hora de sentarse en una negociación".

"En Europa deben pensar que los españoles no estamos organizados, que lo que ayer acordé hoy no lo firmo porque no me di cuenta que faltaba un detalle vital para los intereses de mi país", ha abundado.

De igual modo, el también senador ha subrayado que "si lo que estamos conociendo a cuenta gotas ya es negativo, no podemos imaginar lo que se nos puede plantear en el futuro a corto plazo".

Con todo, Landaluce ha insistido en que mientras no exista un acuerdo entre España y Reino Unido que indique lo contrario, una vez que se produzca la salida definitiva de la Unión Europea, ningún acuerdo entre la Unión y Reino Unido puede aplicarse a Gibraltar sin el consentimiento español.

Por último, ha apuntado que la seguridad y el desarrollo económico del Campo de Gibraltar, "deben ser vitales en cualquier negociación y el Gobierno español debe luchar con uñas y dientes", al igual que está haciendo para con Gibraltar el ejecutivo de Theresa May, para garantizar que los acuerdos "benefician a todas las partes y no suponen un menoscabo para los intereses españoles, que se verían plenamente cubiertos con la propuesta de cosoberanía sobre el Peñón, que incluyera un área económica especial y un derecho a veto para cualquier acuerdo sobre Gibraltar entre el Reino Unido y la Unión Europea".