Landaluce "recupera" las delegaciones de los 12 concejales del PP que han abandonado el gobierno local de Algeciras

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (c), en una comparecencia junto a su antiguo equipo de gobierno. ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, va a "recuperar" las competencias de las delegaciones de los 12 concejales del PP que este martes han presentado su renuncia a seguir perteneciendo al gobierno local, un paso que han dado tras conocerse una nueva denuncia --la segunda en una semana-- por presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que estos 12 concejales "han renunciado a sus responsabilidades" en el equipo de Gobierno municipal, así como a las tenencias de Alcaldía que algunos de ellos venían ostentando "desde que les fueron conferidas por el alcalde en junio de 2023".

El escrito de renuncia está firmado por los ya ex tenientes de alcalde Jacinto Muñoz Madrid, Pilar Pintor, Susana Pérez Custodio, Paula Conesa, Juana Cid Vadillo, Javier de las Montañas Vázquez Hueso, Jorge Juliá Aguilera y María Solanes Mur, así como por los también ya ex delegados Ángel Martínez León, Francisco Javier Arango Mejías, Sabina Quiles Granados y Álvaro Márquez Moreno.

Así, las delegaciones municipales a las que han renunciado son las de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana, Personal, Cultura y Patrimonio Histórico, Comunicación, Turismo, Igualdad y Bienestar Social, Contratación, Feria y Fiestas, Educación, Universidad, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Deportes, Economía y Hacienda, Patrimonio Histórico, Playas, Parques y Jardines, Cementerios, Juventud, Estadística, Pesca, Desarrollo Sostenible, Mercados, Comercio, Salud y Consumo, Emalgesa, Fomento Económico y Empleo, y Formación e Industria.

Todas estas competencias las recupera directamente el alcalde, que "podrá conferirlas a otros concejales", en concreto se refiere a los tres concejales del PP que no firmaron ayer la petición de renuncia del alcalde, y que tampoco han abandonado el gobierno.

Estos ediles son Vicente Jesús Palomares Godoy, que es delegado de Coordinación y Limpieza; Yéssica Rodríguez Espinosa, octava teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, Vías y Obras, Alumbrado, Fondos Europeos e Innovación; y Patricia Bueno Montero, delegada de Atención Ciudadana, Atención al Mayor, Vivienda, Protección Civil y Servicio contra Incendios.

De esta manera, Landaluce mantiene su cargo como alcalde a pesar de las reiteradas peticiones de dimisión, y después de que haya vuelto a proclamar su inocencia sobre las denuncias por agresión sexual en su contra y asegurar que todo esto se produce porque "quieren mi muerte política y social".

En un vídeo publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, Landaluce ha asegurado que se ha enterado "por la prensa" de las dos denuncias presentadas contra él, así como que no le ha llegado "ni un solo papel de ningún juzgado" y que tiene las "pruebas para demostrar que es falso".

"No es fácil luchar contra los medios y las noticias y los titulares, pero yo lo voy a hacer", ha afirmado.