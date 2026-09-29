La Línea destaca los 90.000 euros que recibirá de Diputación de Cádiz para paliar los efectos del alga invasora

Archivo - Operarios de Playas retirando algas en una playa de La Línea de la Concepción (Cádiz). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha valorado el que vaya a recibir 90.000 euros de la Diputación de Cádiz para paliar los efectos del alga invasora en el municipio, siendo el segundo de la provincia que más ayudas recibirá, solo por detrás de Barbate, que obtendrá 137.000 euros.

En una nota, el Ayuntamiento ha apuntado que solo en la playa de Poniente se han recogido más de 550 toneladas de algas en lo que va de año, una cifra que supera la cantidad anual recogida en los tres últimos ejercicios, y que convierte a 2026 en el tercer año con más kilos retirados desde que existen registros, coincidiendo con las primeras apariciones del alga en 2014.

De esta manera, La Línea de la Concepción es el segundo municipio de la provincia que percibirá más ayudas para paliar los efectos del alga asiática en base a una resolución en la que figuran ocho ayuntamientos gaditanos incluidos en el programa de la Diputación para costear actuaciones medioambientales.

Por líneas de actuación, los ayuntamientos destinatarios de estas ayudas son Barbate, con 137.500 euros; La Línea de la Concepción, con 90.000 euros; San Roque, con 62.500 euros; Cádiz, con 37.500 euros; El Puerto de Santa María, con 37.500 euros; Conil de la Frontera, con 30.295 euros; Rota, con 30.165 y Algeciras, con 30.000 euros.

La dotación total de esta primera línea es de 605.460 euros y se distribuye en función del número de habitantes, kilómetros de playas afectadas y cantidades de algas retiradas en años anteriores.

Esta resolución se corresponde con el Plan Integral de Transición Ecológica impulsado por la Diputación a través del Área de la que es responsable el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Transición Ecológica, Javier Vidal, quien también es concejal en La Línea.

Las actuaciones que serán sufragadas con estas ayudas han sido agrupadas en cinco líneas de actuación, tal y como recogían las bases de la convocatoria.

El Ayuntamiento linense ha recordado que su concejal de Playas, Rafael León, participó recientemente en una reunión del Grupo de Trabajo estable sobre el alga invasora, convocada por la Diputación de Cádiz, con la asistencia del vicepresidente de la Diputación, en la que estuvieron representados los ayuntamientos costeros afectados por los arribazones del alga asiática.

Los responsables municipales compartieron las dificultades que afrontan para hacer frente a esta situación, ya que la regulación actual indica que son los ayuntamientos los que deben encargarse de retirar este material de sus playas.

Por este motivo, el Grupo de Trabajo acordó elevar una solicitud formal al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la que se pide una mayor implicación económica con este problema que soportan actualmente los ayuntamientos.