Llegan 35 migrantes, entre ellos cuatro menores, al puerto de Barbate (Cádiz)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 personas migrantes, entre ellas cuatro menores de edad, han llegado al puerto de Barbate (Cádiz) a bordo de una embarcación de alta velocidad como las usadas para el narcotráfico y han sido recepcionados por la Guardia Civil de Cádiz, que se ha hecho cargo de su custodia.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que entre los migrantes que llegaron al puerto barbateño hay 24 varones, siete mujeres y cuatro menores de edad.

Según ha adelantado Andalucía Información, los migrantes llegaron este pasado lunes al puerto, a bordo de una narcolancha, estableciéndose un protocolo de atención a estas personas por parte de Cruz Roja y el Ayuntamiento de Barbate.

Así, se les ofreció una primera asistencia humanitaria antes de ser custodiados por la Guardia Civil.