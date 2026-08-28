Localizada en Sevilla una menor de 17 años desaparecida desde el 22 de agosto en Rota (Cádiz)

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP

CÁDIZ 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han localizado sana y salva en Sevilla a una menor de 17 años que se encontraba desaparecida desde la madrugada del pasado 22 de agosto en la localidad gaditana de Rota.

En una nota, la Policía ha indicado que desde que se tuvo conocimiento de su desaparición, se mantuvo activa una investigación y un dispositivo de búsqueda, con numerosas gestiones encaminadas a reconstruir sus movimientos, comprobar las diferentes informaciones recibidas y determinar su posible paradero.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron averiguar que la menor se encontraba acompañada por una persona mayor de edad. Así, a partir del análisis de una comunicación mantenida por la joven con sus progenitores, los investigadores lograron obtener indicios precisos que permitieron determinar su posible ubicación en la ciudad de Sevilla.

Ante esta información, se activó de inmediato un dispositivo policial coordinado con unidades de la Policía Nacional en Sevilla, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar señalado y lograron localizar a la menor en buen estado.

La rápida transmisión de la información obtenida durante las gestiones de investigación realizadas en Rota permitió activar una intervención inmediata en Sevilla y localizar a la menor en un corto espacio de tiempo, como se ha destacado.

Esta actuación ha puesto de manifiesto la importancia de la coordinación operativa y del intercambio de información entre las diferentes unidades policiales, permitiendo transformar las gestiones desarrolladas durante la investigación en una intervención rápida para localizar a la menor.