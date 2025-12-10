Localizadas 225 plantas de marihuana en un búnker subterráneo en Sanlúcar (Cádiz) con un detenido

Plantas de marihuana en un búnker subterráneo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha llevado a cabo una nueva actuación contra el cultivo y distribución de marihuana en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, al hallar 225 plantas de esta sustancia estupefaciente, con un peso total superior a 50 kilogramos, ocultas en un búnker subterráneo.

En la denominada operación Geranio han desmantelado esta plantación indoor y han detenido a una persona como presunta responsable de la misma, como ha informado la Policía en una nota.

Durante el desarrollo de estas actuaciones, los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un sótano tipo búnker situado en una parcela de la localidad sanluqueña, que podría estar siendo utilizado para el cultivo de marihuana.

Tras una investigación "exhaustiva", se logró localizar la instalación, a la que se accedía a través de un pequeño cuarto de aperos. En el interior del búnker se halló la plantación indoor, completamente equipada para el crecimiento de las plantas.

Los agentes procedieron a la incautación de las 225 plantas de marihuana y a la detención del presunto responsable, que fue puesto a disposición judicial. El Juzgado de guardia de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar dictó un auto de prisión provisional para el detenido.

La Brigada Local de Policía Judicial de Sanlúcar de Barrameda ha señalado que mantiene en marcha diversas investigaciones destinadas a frenar la proliferación de este tipo de cultivos, cuya expansión está siendo detectada en distintos puntos de la provincia de Cádiz.