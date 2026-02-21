Localizados en El Puerto de Santa María (Cádiz) dos perros robados en Toledo hace una semana

Vista de uno de los perros recuperados por la Policía Local de El Puerto tras ser robados en Toledo. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha recuperado dos perros que habían sido sustraídos recientemente a un vecino de Toledo, gracias a la rápida actuación de los agentes y a la alerta de los vecinos.

Según ha informado el teniente de alcalde de seguridad, Jesús Garay, el cuerpo municipal ha recibido este sábado por la mañana en Jefatura el aviso del hallazgo de un perro en la Glorieta de los Descubridores. Tras comprobar su microchip, se identificó al propietario, quien confirmó que el animal formaba parte de un grupo de cuatro perros de caza sustraídos hace una semana y cuya denuncia ya había sido presentada ante la Guardia Civil.

A petición del propietario, el perro fue trasladado a la Clínica Veterinaria Ávila (en el centro comercial Bahía Mar), donde permanecerá hasta su recogida prevista para este domingo.

Una hora más tarde, la Policía Local fue requerida de nuevo por otro hallazgo en la misma glorieta. El segundo perro, perteneciente al mismo propietario, también fue trasladado a la clínica veterinaria, asegurando así la recuperación de dos de los animales sustraídos.

La Policía Local ha levantado los correspondientes atestados y remitirá copia de los mismos a la Guardia Civil, manteniendo comunicación constante para recabar información adicional y continuar con la búsqueda del resto de canes.

"Queremos agradecer la colaboración de los vecinos, cuyo aviso permitió localizar rápidamente a los animales, así como la diligente actuación de nuestros agentes, que una vez más demuestran su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía y de los animales", ha declarado Jesús Garay.