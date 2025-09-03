Localizan desorientado en un pinar a un hombre de 65 años desaparecido en Puerto Real (Cádiz)

PUERTO REAL (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha localizado con vida a un hombre de 65 años que desapareció el pasado domingo 31 de agosto en Puerto Real, hallándolo tumbado entre matorrales secos de aproximadamente un metro de altura en una parcela cercana a un pinar cercano a su domicilio en el barrio de Jarana en estado de deshidratación y desorientado.

Su desaparición fue denunciada el pasado 31 de agosto por su hija al no tener noticias de esta persona, quien recientemente había presentado problemas de salud, ha indicado la Policía en una nota.

En la mañana del 1 de septiembre, agentes de la unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) se desplazaron hasta el domicilio para realizar una inspección, sin hallar indicios de una desaparición violenta.

Tras entrevistar a vecinos y familiares, los investigadores consideraron como principal hipótesis una salida voluntaria del domicilio, posiblemente motivada por un estado de salud precario. Así, se barajó que el hombre habría salido en la madrugada del 31, presumiblemente en ropa interior.

Con estos datos, se activó un dispositivo de búsqueda en la zona próxima al domicilio, con especial atención al pinar y las salinas cercanas. A la búsqueda se sumaron de manera voluntaria varios vecinos del lugar. Asimismo, se solicitó colaboración a la UDEV de la Comisaría Provincial de Cádiz y al Grupo de Medios Especiales para el despliegue de un dron de rastreo.

A las 17,00 horas de ese día, efectivos de apoyo se incorporaron a la operación, aunque el dispositivo aéreo no logró localizar al desaparecido tras varias horas de vuelo. Finalmente, a las 21,00 horas y gracias a la colaboración ciudadana y al amplio dispositivo policial, se localizó al hombre. Este estaba tumbado entre matorrales secos de un metro de altura en una parcela cercana al pinar.

El desaparecido se encontraba en ropa interior, consciente pero desorientado y en evidente estado de deshidratación.

Efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar, junto con personal de Protección Civil y servicios sanitarios, que prestaron asistencia médica al varón antes de proceder a su traslado al Hospital de Puerto Real, donde permanece bajo observación.

Desde la Policía Nacional se ha agradecido la colaboración ciudadana y el esfuerzo de todos los cuerpos y unidades que han participado en la rápida localización del desaparecido.