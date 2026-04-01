Localizan en estado de abandono en Los Barrios (Cádiz) un vehículo robado en Madrid en septiembre de 2025

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Los Barrios (Cádiz) ha localizado un vehículo que constaba como sustraído desde septiembre de 2025 en la Comunidad de Madrid y que presenta claros indicios de encontrarse en estado de abandono.

Los hechos tuvieron lugar mientras los agentes realizaban servicio preventivo por el distrito de Los Cortijillos, cuando detectaron un vehículo estacionado en un posible estado de abandono, ha indicado el Ayuntamiento de Los Barrios en una nota.

Ante estas circunstancias, procedieron a realizar las comprobaciones oportunas, verificando que el automóvil figuraba en las bases de datos oficiales como sustraído y en situación administrativa irregular. Los agentes procedieron a la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, logrando confirmar que el vehículo había sido denunciado por sustracción meses atrás, así como a la localización y comunicación con su titular a fin de posibilitar su recuperación.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha subrayadi la importancia de la vigilancia preventiva como herramienta en la detección de este tipo de hechos, cuya intervención ha permitido recuperar un vehículo sustraído y avanzar en la lucha contra actividades ilícitas en nuestro municipio.

Asimismo, se ha apelado a la colaboración ciudadana y la comunicación de cualquier situación sospechosa, que son "fundamentales" para reforzar la seguridad y mejorar la eficacia de la actuación policial en beneficio de todos los vecinos.