La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz dimite como concejal y denuncia acoso de sus "mal llamados compañeros"

CÁDIZ, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La socialista Mara Rodríguez ha anunciado este jueves que ha presentado su dimisión, junto a Rosa de la Flor y Francisco Javier Ramírez, como concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz.

En declaraciones a los periodistas durante una rueda de prensa ofrecida este jueves en la Casa de Iberoamérica, la portavoz socialista en el Consistorio gaditano ha reconocido que no se siente "respaldada" y ha criticado a Fran González, presidente de la Ejecutiva local.

Así, Rodríguez ha lamentado haber sufrido "zancadillas y ataques" porque "otros destruían mientras tratábamos de construir", lo que ha provocado "hartazgo y desilusión" en la portavoz socialista. "Mis mal llamados compañeros ha practicado el acoso", ha asegurado Mara, que ha confesado haber recibido "insultos personales, a mí y a mi familia".

"No soy de las que quiere vivir de la política ni uso dinero público para malas artes políticas", ha mantenido Rodríguez, que ha subrayado que cierra "un capítulo pero no el libro aunque a algunos no les guste ni mi letra".