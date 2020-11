Marín dice que el PSOE "no quiere dialogar" sobre presupuestos y pide a Susana Díaz que "reflexione" y "no engañe más"

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha aseverado que "es imposible hablar" con el PSOE sobre los presupuestos "porque se niega a dialogar, no quiere, y con esa actitud es muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo". Así, ha pedido a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "que reflexione un poquito, que intente arrimar el hombro de verdad, no engañe más y cuando diga algo, al menos que lo cumpla".

En declaraciones a los periodistas, Marín ha añadido que "Susana Díaz intenta engañar porque engaña a quien quiere no a quien puede" y "ya incluso antes de que empezara a exponer en la Comisión el presupuesto, el señor López del PSOE dijo que iban a presentar una enmienda a la totalidad".

"Ahora mismo Adelante Andalucía dice que no está de acuerdo por determinados motivos, pero el PSOE solamente dice que no esta de acuerdo con que haya presupuestos", ha manifestado Marín, que ha indicado que espera que Vox "si no presenta una enmienda a la totalidad, entre en ese debate de las enmiendas parciales para poder incorporar medidas a este presupuesto, que es una herramienta fundamental para luchar contra las consecuencias del Covid".

En este sentido, ha recordado que "son más de 11.000 millones para la sanidad pública, más de 8.600 para la educación, el 56% del presupuesto están destinados a igualdad, sanidad y educación y además se ponen en circulación cerca de 4.000 millones en inversiones, además de ayudas para los sectores más afectados".

"Si todo eso no se debate, será difícil que se pueda producir. Creo que los andaluces no le van a perdonar a Susana díaz que tenga esta actitud, mucho menos cuando están viendo como en los PGE hay grupos políticos, como CS, que sin ser decisivo está arrimando el hombro" ha afirmado Marín, que ha añadido que el PSOE "debería de tomar ejemplo, porque los andaluces ya están bastante cansados con eso de predicar y no poner nada en práctica".