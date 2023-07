Marlaska dice que el Gobierno de Pedro Sánchez "necesita más años" y que "lo contrario sería regresión"

CÁDIZ, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior y candidato al Congreso por la provincia de Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que "este viaje del Goiberno de Pedro Sánchez no ha terminado, necesitamos más años para consolidar todo ese progreso económico y social que hemos encauzado, pero para fijarlo de una manera permanente necesitamos unos años más, y lo contrario es regresión".

Marlaska ha afirmado que a este periodo electoral "se viene a rendir cuentas, a observar cuál es el escenario hoy y cuál era en 2019". Así, ha defendido el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez recordando que "se ha hecho frente a una crisis sanitaria como nadie entendía posible que aconteciera, acompañado de crisis energética y la invasión de Ucrania".

Así, ha afirmado que "el resultado a diferencia a la crisis financiera a la que hizo frente el PP ha sido demostrar que se puede hacer frente a las crisis de forma distinta, una sin ningún tipo de sensibilidad con la sociedad y otra, como el PSOE, con sensibilidad social".

"Hemos seguido creciendo y estamos en la cabeza de crecimiento económico de la Unión Europea y con la inflación en el nivel más bajo de la zona europea", ha defendido Marlaska, que ha manifestado que "las medidas que ha tomado el Gobierno ahí están, y a parte de crecer económicamente creando empleo se han tomado medidas de cobertura y cohesión social como el ingreso mínimo vital, el incremento del salario mínimo profesional o subiendo las pensiones al nivel del IPC".

En este sentido, ha recordado que "todas esas medidas fueron votadas en contra del PP y por eso no quiere hablar, porque tendría que decir por qué voto en contra, porque no puede decir que la economía se iba a desacelerar, porque el bienestar social le es bastante ajeno, y por eso no quiere hablar".

"Están en un relato ficticio que desgraciadamente ha calado", ha afirmado el ministro, que ha llamado "a la reflexión de la sociedad". "Lo que nos ofrecen es gobiernos de la extrema derecha y la derecha extrema, la derecha ha olvidado los valores".

"La España de 2023 no es la España de 1975 y esto va de ir para delante o de ir para atrás. Para regresar hacia atrás se empieza así y si no se reacciona de una manera eficaz y fuerte ellos dirán que un poquito más", ha manifestado Marlaska, que ha añadido que "la libertad va acompañada de la responsabilidad, por eso la necesidad de la reflexión".