Marlaska dice que el PP "ha atravesado líneas rojas de gravedad manifiesta" al mencionar a la familia de Sánchez

TARIFA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que el PP, en el Pleno del Congreso celebrado este miércoles, ha "atravesado líneas rojas de una gravedad manifiesta" por su referencia a los prostíbulos de la familia de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No solo lo decimos desde el Gobierno, el PSOE o Sumar, sino que hay otros partidos, como el PNV, al que agradezco su turno de réplica donde dijo que había líneas rojas que no se podían pasar y que eso es propio de aquellos que no tienen proyecto para el país y lo único que saben es simplemente utilizar el insulto no sé con qué finalidad", ha añadido en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, ha afirmado que "la sociedad de España lo que quiere y lo que pretende de sus gobernantes, o de aquellos que aspiran a gobernar, es que ofrezcan proyectos y ayer estuvo claro que el único que ofreció un proyecto de continuar con la mejora social y económica del país fue el presidente del Gobierno".

En cuanto a la ruptura de diálogo con el PP tras el Pleno, Grande-Marlaska ha asegurado que el Gobierno "trabaja siempre por el diálogo y la negociación con todas las fuerzas políticas" porque evidentemente "lo prioritario es un proyecto político, un programa de mejora de las condiciones socioeconómicas del país, de seguir avanzando en libertad, en igualdad y de remover todos los obstáculos que hagan que la igualdad no sea real y efectiva, y todos los grupos parlamentarios que se sumen a ese objetivo prioritario bienvenidos sean".

Así, ha afirmado que la voluntad del Gobierno es "evidentemente regular la prohibición de la prostitución", porque está en su programa y "es algo esencial y prioritario" por lo que van a trabajar, y "ahí cada uno se podrá retratar o calificar cuando la cuestión esté en las Cortes Generales que es donde debe estar".

En cuanto al resultado del Pleno sobre la corrupción celebrado en el Congreso para Grande-Marlaska "es algo absolutamente evidente que se convenció de que hay una voluntad real de atajar la corrupción, un mal desgraciadamente que tenemos que afrontar y ser conscientes de que tenemos que ser lo más firmes". Así, ha recordado que el presiente del Gobierno, "de acuerdo con Sumar", presentó un plan con 15 medidas "importantes y relevantes".

En este sentido, ha mostrado su reconocimiento al "compromiso" de los socios de legislatura y la "voluntad del Gobierno de trabajar contra la corrupción y seguir trabajando también por políticas sociales, de crecimiento económico y evidentemente también con políticas en interés de la mayoría de la ciudadanía española".

"Estamos realmente afrontando un tema muy grave como es la corrupción sin esconder la cabeza, afrontándolo y tomando medidas en los casos que han ocurrido dentro del PSOE", ha afirmado el ministro, que ha dicho que "el presidente del Gobierno ha pedido perdón y ha actuado de una forma decidida desde el primer momento, apartando a esas personas no solo de cualquier responsabilidad que pudieran tener en el partido, sino también sacándolas del partido y acordando un plan estatal contra la corrupción para adoptar más medidas con la finalidad de un objetivo claro, y es que una democracia no puede permitirse convivir con ningún tipo de corrupción".

Según el ministro del Interior, en ese plan hay "medidas importantes complementarias" como es la Agencia Estatal Pública Contra la Corrupción para poder coordinar y controlar todas las medidas, y "hay medidas también para todavía ser más eficaces en ámbitos tan esenciales como la contratación pública". "Todas las medidas son adecuadas, necesarias, atendiendo a la situación y para ser más eficaces, y luego lo que tenemos que poner todos los servidores públicos es nuestro máximo interés para que esos controles sean reales y efectivos", ha concluido.