Más de 129.000 personas llegan a los puertos de Algeciras y Tarifa este fin de semana por la Operación Paso del Estrecho

ALGECIRAS (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La Operación Paso del Estrecho (OPE) ha vivido este fin de semana uno de sus días fuertes en la fase de retorno, llegando a los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa más de 129.000 viajeros procedentes del norte de África.

El jefe de Protección de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Sánchez Alcázar, ha señalado que han sido días de "alta intensidad" en los puertos de la provincia, pero que ya este lunes se espera que se vaya recuperando la normalidad poco a poco, apuntando además a la ausencia de incidencias.

Según datos facilitados por la APBA, el día de mayor afluencia fue el sábado 29 de agosto, con un total de 46.985 pasajeros y 10.646 vehículos. En concreto, las conexiones desde Ceuta y Tánger Med con Algeciras registraron ese día a 36.095 viajeros, mientras que la ruta entre Tánger y Tarifa sumó 10.890 personas.

El viernes día 28, llegaron a ambos puertos 45.745 personas y 11.141 vehículos, siendo la segunda jornada más fuerte en cuanto a movilidad. En este caso, las líneas con Algeciras sumaron 35.869 personas, y la de Tarifa, 9.876 pasajeros.

Ya este domingo, se experimentó un descenso marcado respecto a los dos días anteriores, al alcanzarse los 36.898 pasajeros. Hasta el puerto de Algeciras llegaron 28.259 personas, y hasta Tarifa, 8.639. En cuanto a vehículos, cruzaron 8.175 a ambos puertos.

Fuentes de la Autoridad Portuaria han destacado a Europa Press que el puerto de Tarifa se sitúa como la segunda opción para volver desde Marruecos hacia el continente europeo, siendo cada vez más usada la línea con Tánger Ville.

De ahí la importancia de que se lleve a cabo el desdoble de la N-340 y un acceso directo al puerto de Tarifa que no cruce la ciudad, algo altamente demandado por el alcalde de esta localidad, empresarios y Autoridad Portuaria.