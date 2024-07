Más de 200 manifestantes en Algeciras (Cádiz) exigen al Gobierno que no atraquen barcos con armamento para Israel

Manifestantes en Algeciras (Cádiz) exigen al Gobierno de España que los puertos nacionales no permita el atraco de barcos que transporten suministros armamentísticos para Israel.

Manifestantes en Algeciras (Cádiz) exigen al Gobierno de España que los puertos nacionales no permita el atraco de barcos que transporten suministros armamentísticos para Israel. - SUMAR ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 manifestantes, entre ellos políticos de varias formaciones de izquierda, se han alzado a las calles de Algeciras (Cádiz) este sábado para exigir al Gobierno de España que los puertos nacionales no permita el atraco de barcos que transporten suministros armamentísticos para Israel, según ha comunicado fuentes de la Policía Local a Europa Press.

Esta concentración se convocó para mostrar el desacuerdo ante la parada del buque 'Overseas Santorini' que cargaba combustible militar destinado a Israel, cuya escala solicitada en el puerto de Algeciras (Cádiz) fue cancelada este viernes, según comunicó la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo Por Andalucía y parlamentario de Podemos, Juan Antonio Delgado, ha exigido al Gobierno de España que "ningún puerto español y andaluz participe o dé apoyo a la flota que vaya a dirección Israel" y que "se utilice para llevar armamento como bombas, tanques o combustible" al país israelí.

Así lo ha expuesto Delgado al inicio de la manifestación, quien ha denunciado "el genocidio contra Palestina por parte del Gobierno de Israel", al tiempo que ha insistido en que el Gobierno de España debe impedir el uso de los puertos españoles dicha finalidad.

De igual forma, Delgado ha subrayado que "Andalucía quiere que sus puertos sean puertos de paz que sirvan para llevar medicinas y alimentos" y no "puertos para colaborar con el genocidio". En este caso combustible de un buque que llega desde América y que se dirige en dirección a Israel para "abastecer a los aviones que cada día bombardean el pueblo palestino y colaboran con este genocidio", ha concluido.

De igual forma, la portavoz del grupo Por Andalucía y miembro de IU, Inma Nieto, que también ha acudido a la concentración ha incidido en que "Israel continúa el genocidio que está perpetrando contra la población civil de Palestina, asesinando niños y personas inocentes, que ya no tienen donde refugiarse de esta brutalidad desplegada contra ellas".

En este sentido, ha subrayado que "esa brutalidad no puede venir a España", por ello "ningún barco que vaya a promocionar a ese ejército debe atracar en los puertos de las costas españolas". Además, ha agregado que "ya que este buque no va atracar en el puerto de Algeciras que no lo haga ningún otro que esté cargado de combustibles" los cuales "están violentando y vulnerando todos los derechos humanos en la tierra de Palestina".