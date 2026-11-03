Más de 3.000 corredores participarán el domingo en la tercera Media Maratón Ciudad de Cádiz

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, en la presentación de la tercera Media Maratón Ciudad de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la Media Maratón Ciudad de Cádiz se desarrollará este domingo 8 de noviembre a partir de las 9,00 horas por las calles de la ciudad, con la participación de más de 3.000 corredores, 2.285 hombres y 724 mujeres procedentes de distintos puntos de la geografía nacional.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha presentado el evento deportivo junto al director de la prueba, Juan García, el responsable del voluntariado, José Manuel Rebollido, y el presidente de la Asociación 'Yo me uno al Retto', Paco Lado, así como Mar Díez, delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz.

Lucero ha destacado que la celebración de esta tercera edición supone "una gran noticia para la ciudad", ya que la prueba se ha convertido "en un referente deportivo para Cádiz" tal y como reflejan los datos de participación, con más de 3.000 personas.

Los corredores tomarán la salida desde la avenida Campo del Sur, a la altura de la calle San Félix para recorrer 21 kilómetros, pasando por lugares emblemáticos de la ciudad como Puertas de Tierra, el Paseo Marítimo, Plaza de España, Plaza de San Juan de Dios y la Plaza de la Catedral, donde se instalará la meta.

Los dorsales se podrán recoger los días 5, 6 y 7 de noviembre en horario de 12,00 horas a 20,00 horas en El Corte Inglés de Cádiz (segunda planta).

La Media Maratón Ciudad de Cádiz también tendrá un carácter solidario además de deportivo a través de la Asociación 'Yo me uno al Retto'.

El evento, organizado por Cronofinisher, la Asociación 'Yo me uno al Retto', con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación Provincial de Cádiz, Fundación Cajasol, Covap, KIA, Coca Cola y El Corte Inglés contará con un amplio dispositivo de voluntarios, puntos de avituallamiento, servicios de guardarropa y aparcamiento exclusivo en el Colegio San Felipe Neri.