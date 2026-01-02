Los menores de Cádiz podrán visitar el domingo a los Reyes Magos en el Palacio de Congresos

Archivo - Carroza de Gaspar de la cabalgata de SSMM los Reyes Magos de Cádiz el pasado 5 de enero de 2025. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Cádiz abrirá sus puertas este domingo 4 de enero para que los niños y niñas de la ciudad puedan visitar a Sus Majestades los Reyes Magos y trasladarles personalmente sus deseos de cara a la noche del 5 de enero. La Cabalgata tiene prevista su salida a las 17,30 horas desde la avenida en dirección al centro de la ciudad.

Melchor, Gaspar y Baltasar estarán acompañados por la Estrella de Oriente y el Cartero Real en un ambiente especialmente diseñado para el disfrute de los más pequeños, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

De esta manera, todos los niños y niñas que lo deseen podrán acceder al Palacio de Congresos en horario de 10,00 a 14,00 horas. Allí podrán trasladar sus deseos a los Reyes Magos, fotografiarse con ellos y disfrutar de una experiencia "cercana y llena de ilusión", pensada para que vivan de manera especial los días previos a la llegada de Sus Majestades a la ciudad.

La iniciativa parte de la Delegación Municipal de Fiestas, que ha decidido repetir la experiencia tras la buena acogida registrada el pasado año por parte de la ciudadanía. Así, la alta participación y la valoración positiva de las familias han llevado al Ayuntamiento a consolidar este encuentro como una cita previa destacada dentro de la programación navideña gaditana.

La teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha destacado que el objetivo es "acercar la magia de los Reyes Magos a los niños y niñas de Cádiz para que puedan puedan vivir este momento con ilusión y emoción".

Además, en estos días los niños y niñas de Cádiz también tendrán la oportunidad de hacerles llegar sus deseos a los Reyes Magos a través del Cartero Real, que esta tarde estará en la Gloria Ana Orantes y en la Plaza de San Antonio de 18,00 a 21,00 horas.

El sábado 3 de enero, el Cartero Real y la Estrella de Oriente recibirán a los más pequeños en el Centro Alzheimer Cádiz de 10,00 a 11,30 horas y en el Hospital Puerta del Mar a las 12,00 horas. Por la tarde, el Cartero continuará de 18,00 a 21,00 horas en la Glorieta Ana Orantes y Plaza de San Antonio.

Por último, el domingo 4 de enero, el Cartero Real recogerá las últimas cartas de los niños y niñas en la Plaza de San Antonio de 18,00 a 21,00 horas.

CORTES DE TRÁFICO POR LA CABALGATA

La Delegación Municipal de Movilidad y Policía Local de Cádiz ha informado que con motivo del desarrollo de la Cabalgata, el próximo lunes 5 de enero la avenida principal quedará cortada al tráfico a la altura de avenida de la Coruña, siendo desviado el tráfico de entrada a la ciudad por la dicha vía hacia la avenida de la Sanidad Pública. En sentido salida de la ciudad quedará igualmente cortado el tráfico en la avenida principal.

Los cortes de tráfico comenzarán aproximadamente a las 15,00 horas, aunque la Policía Local de Cádiz podrá realizar cortes en distintos puntos en función del número de vehículos que exista en cada momento y del avance en los preparativos de dicha Cabalgata.

Del mismo modo, cuando se considere necesario --aproximadamente también sobre las 15,00 horas--, la avenida del Puerto también quedará cortada al tráfico en su tramo comprendido entre la Plaza de Sevilla y la Glorieta de los Periodistas para la instalación de vallas de seguridad y realización del resto de preparativos.

Como alternativa, está previsto que el tráfico de vehículos que provenga de la avenida de Astilleros o desde la Plaza de la Hispanidad sea desviado por el interior del muelle comercial mediante unos carriles habilitados para la ocasión, en colaboración con la Autoridad Portuaria. Así, se recomienda que para entrar o salir de la ciudad durante los horarios de corte de tráfico se circule por el Puente de la Constitución de 1812 o la avenida de la Sanidad Pública.

Una vez finalizada la Cabalgata, la apertura del tráfico irá restableciéndose progresivamente por tramos una vez acabados los trabajos de limpieza necesarios.

Durante los cortes de tráfico, las líneas del bus urbano 1, 3 y 5 así como las líneas interurbanas entre Cádiz-San Fernando, Cádiz-Chiclana y Cádiz-Puerto Real, realizarán su itinerario por la avenida de la Coruña, Sanidad Pública, Astilleros y continuarán por el interior del muelle comercial para finalizar sus trayectos en Plaza de España (bus urbano) o en las paradas de bus existentes en la Plaza de la Hispanidad (bus interurbano).

La línea 2 también se desviará por la avenida de la Sanidad Pública y continuará desde la Plaza de España hasta glorieta Simón Bolívar, donde finalizará el trayecto. La línea 7 efectuará sus últimas salidas a las 14,40 hoas tanto desde la parada final del Paseo Marítimo como desde la parada de la glorieta de Simón Bolívar.

El Ayuntamiento ha recordado que los vehículos estacionados en la calle Retama y en las zonas de la avenida principal por las que discurre la Cabalgata deberán ser retirados por sus propietarios los días 3, 4 y 5 de enero y los vehículos de la avenida del Puerto los días 4 y 5 para poder llevar a cabo los trabajos de montaje y preparación de dicha Cabalgata así como la instalación de las vallas de seguridad del recorrido.