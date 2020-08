Montero afea al PP que "critique" el acuerdo con la FEMP sin proponer alternativas para "intentar desgastar al Gobierno"

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afeado este viernes al PP que "critique" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el uso de los remanentes y no proponga alternativas, y todo porque "intenta desgastar al Ejecutivo central".

A preguntas de los periodistas tras visitar el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, Montero ha defendido que se trata de un acuerdo "beneficioso para ambas partes" y ha pedido al PP que deje de intentar hacer de este asunto una reivindicación.

Así, se ha preguntado "¿dónde estaba el PP durante una década en la que los ayuntamientos no han podido utilizar estos remanentes? Yo no he escuchado a ningún alcalde del PP durante ese periodo, también en momento de crisis, reivindicar al Gobierno de España la posibilidad de utilizarlos".

En opinión de la ministra, "no es de recibo que cuando un Gobierno se compromete, mueve ficha y pone una propuesta encima de la mesa, que será mejorable o discutible, para que los ayuntamientos puedan ser partícipes de la recuperación económica, de los fondos europeos y, por otra parte, utilizar de sus remanente, solo se escuchan críticas no constructivas, no plantea ninguna alternativa".

Por eso, cree que la postura contraria del PP al acuerdo responde que "el PP lleva, desde la investidura, intentado desgastar al Gobierno con cualquier cuestión, lleve o no lleve razón, cuando de lo que se trata no es de apoyar al Gobierno, sino apoyar al municipalismo, que tiene un papel impresionante que desarrollar durante estos periodos, pues es la administración más cercana al ciudadano".

Desde Hacienda, Montero ha garantizado que los cuidadanos "van a encontrar todo tipo de apoyo, no importa quien sea la administración responsable, si hay un ciudadano que se puede beneficiar del trabajo de un ayuntamiento o de una comunidad autónoma ahí estará el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España".

"Y si alguien no comparte que haya una propuesta con determinadas características encima de la mesa, la propuesta no puede ser el no por el no, la propuesta tiene que ser constructiva y decir qué elementos no le sirven o quiere eliminar", ha agregado antes de insistir en que "no tiene sentido que aquellos que protagonizaron la austeridad a ultranza, que son los responsables de que en la ley orgánica los ayuntamientos no puedan incurrir en déficit, ahora no hagan ninguna propuesta y todo lo que se les ocurre está fuera del marco legal".

De este modo, anima al PP a pronunciarse porque "en política no todo vale". "Si hay necesidad de mejorar el acuerdo, a lo largo de su tramitación se podrá hacer, pero también me parece muy importante poner de manifiesto que la FEMP ha defendido los intereses de los ayuntamientos hasta conseguir un acuerdo que es francamente favorable para los ayuntamientos y que cuesta 5.400 millones al Gobierno, que se tiene que endeudar", ha agregado antes de recordad que el mismo es voluntario.

PARA AYUNTAMIENTOS CON DIFICULTADES

Igualmente, Montero ha precisado que este acuerdo también contempla elementos para los ayuntamientos que no tienen remanentes o que tienen dificultades económicas, como el fondo de transporte que, dotado hasta con 400 millones de euros, busca "compensar a los ayuntamientos por la caída de ingresos con motivo de que ha habido menos viajeros" durante los peores meses de la pandemia.

Y por otra parte, explica que el propio decreto ley recoge la posibilidad de reestructuración de la deuda de estos ayuntamientos, "incluso con el pase de préstamos del corto plazo al largo plazo, cosa que todos los alcaldes saben lo importante que es para poder mantener el nivel de prestación de los servicios públicos".