Montero celebra el "derribo" previsto de la Verja de Gibraltar y la apertura de una etapa de "convivencia" a ambos lados

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad en la sala de prensa del Parlamento. A 14 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). M - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha defendido que este miércoles, 15 de julio, se va a vivir "un día histórico para España, para Andalucía y, por supuesto, para el Campo de Giraltar" porque se procederá al "derribo" de la Verja, lo que, en su opinión, propiciará una etapa de "convivencia" a ambos lados de la misma.

Así lo ha señalado la también exvicepresidenta primera del Gobierno en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz coincidiendo con la firma, este martes entre la Unión Europea y Reino Unido, del acuerdo que regirá la relación de la colonia británica con el bloque tras la ruptura por el 'Brexit'; lo que permitirá su entrada en vigor provisional un día después y que se concrete su principal hito, la supresión de la Verja.

Montero ha subrayado que este es "un día muy esperado por muchas generaciones de andaluces, de españoles, que siempre han tenido el anhelo puesto en que se derribara la Verja y, por tanto, hubiera una libre circulación de los trabajadores transfronterizos que están trabajando a un lado o a otro" de la misma.

"Hablamos de 15.000 personas que diariamente se movilizan", según ha subrayado la líder del PSOE-A, que ha agregado que se trata de una cuestión que tiene "un impacto muy directo en las personas de la comarca" del Campo de Gibraltar que "ven en esta cuestión una oportunidad económica, histórica, de haber conseguido algo" que llevaban "anhelando hace mucho tiempo".

Montero ha reivindicado que "ha sido finalmente de la mano del Gobierno socialista cuando se ha producido este acuerdo" que se rubrica este martes, la víspera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda a la Línea de la Concepción (Cádiz) para participar en un acto de "derribo de esa Verja".

La dirigente socialista ha augurado que "muchas personas se emocionarán" este miércoles, un día que "pasará a la Historia como uno de los días para el Campo de Gibraltar más importantes".

Además, ha reivindicado que, "donde la derecha levanta muros" y "está permanentemente en confrontación con otros países y entre las personas, el Gobierno de España" que preside Pedro Sánchez "derriba estos muros y establece etapas de diálogo, de convivencia y, por tanto, de armonización de las situaciones que se vivían en un lado y en otro lado de la Verja".

Por otro lado, la también exministra de Hacienda y portavoz socialista en el Parlamento andaluz ha señalado que "las reivindicaciones de los trabajadores transfronterizos se tienen que desarrollar ahora reglamentariamente con todo el tratado firmado", y "según lo comprometido para que ese reconocimiento en materia de pensiones, de ayudas sociales, de prestaciones, sea homologable en cualquier punto y, por tanto, no tenga ninguna dificultad", según ha finalizado.