CÁDIZ, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este viernes que "Andalucía va a tener una oferta muy importante de quita de la deuda", y "no entendería de ninguna de las maneras" que un presidente autonómico como el de la Junta, Juanma Moreno, la rechace.

La ministra se ha pronunciado así en una atención a medios en Cádiz antes de presidir el acto por el 95 aniversario de la Zona Franca, en la que, a preguntas de los periodistas sobre el debate abierto actualmente en relación a la reforma del sistema de financiación, ha comentado que "la financiación de los servicios públicos no solamente tiene que tener en cuenta el volumen de recursos", sino "también la finalidad que tienen esos recursos, si efectivamente están atendiendo a una sanidad pública, a una educación gratuita" o a "la capacidad de promover la vivienda" y a "blindar el colchón de seguridad que se pone a disposición de los ciudadanos".

Montero ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dice un día una cosa, al otro día dice otra, pero la realidad de su actuación es que su Gobierno está dando regalos fiscales a los ricos, pidiendo más dinero al Gobierno de España y manifestando su incapacidad para ejercer sus competencias en la mejora de la sanidad o la educación".

La vicepresidenta ha incidido en criticar que por parte del Gobierno de Moreno "un día dicen que bajan impuestos y al día siguiente dicen que el dinero no les llega para poder mejorar las listas de espera o para poder bajar las ratios de alumnos en las clases", y eso "es una contradicción", según ha remarcado para apostillar a continuación que "el que crea que no tiene ya más ideas para poder gobernar, tendrá que dar un paso atrás".

"Lo que no puede la población es estar sufriendo las consecuencias del deterioro" de los servicios públicos, ha añadido María Jesús Montero, que ha aludido a la reunión que el presidente de la Junta mantuvo hace una semana con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa para llamar la atención acerca de que el dirigente andaluz "no habló" en esa cita del "fondo de nivelación" que la Junta de Andalucía reclama para compensar la infrafinanciación de comunidades como la andaluza mientras se reforma el sistema de financiación, ni "tampoco hablaron de la condonación, de la quita de la deuda".

Al respecto, María Jesús Montero ha subrayado que "el único documento que habla de este tema" de la quita de deuda es el que firmó el PSC con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y ha remarcado que, en ese documento, "el Gobierno de España hizo constar que, además de la quita de la deuda para Cataluña, el método, la forma que íbamos a utilizar sería exportable a todas las comunidades autónomas".

En ese sentido, ha proclamado que "claro que Andalucía va a tener una oferta muy importante de quita de la deuda", y ha añadido que ella "no entendería de ninguna de las maneras que un presidente autonómico no quisiera aliviar su carga de pago de intereses".

"Imagínese que a una persona se le dice, qué le parece si me quedo con tu hipoteca, y el otro dice que no", sería algo que "no se entiende", ha continuado relatando la ministra, que ha considerado que "sólo se entiende una política como la que practica la Junta de Andalucía si la única excusa que tiene" el gobierno de dicha administración "para no hacer nada es confrontar, que es a lo que parece que estamos asistiendo, a la confrontación por la confrontación", ha puntualizado.

"Por tanto, por supuesto" que "Andalucía va a tener una oferta" de quita de la deuda, "y, por supuesto, no contemplo la posibilidad de que diga que 'no' a esta cuestión que es tan importante", ha incidido María Jesús Montero, que ha agregado que tampoco puede comprender "por qué, si hay una dificultad para los recursos, el PP vota en contra de una senda de estabilidad que le proporciona a Andalucía en torno a 800 millones de euros".

MÁS ENTREGAS A CUENTA

Dicho esto, la también vicesecretaria general del PSOE ha opinado que el presidente de la Junta de Andalucía "solamente utiliza el discurso de la financiación para ser capaz de confrontar".

En ese punto, la ministra de Hacienda ha querido avanzar una información de este viernes sobre la actualización de las entregas a cuenta por parte del Gobierno, y ha señalado que Andalucía va a recibir este año "3.300 millones de euros más que el año anterior".

Además, ha puesto de relieve que, en los años que lleva gobernando Pedro Sánchez con ella como ministra de Hacienda, "el Gobierno andaluz ha recibido 53.000 millones de euros más en que en los siete años" de gobierno del PP de Mariano Rajoy. Además, ha destacado que aquel Ejecutivo en el que Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda "no actualizaba las entregas a cuenta si no había Presupuestos Generales del Estado", mientras que el Gobierno socialista las ha actualizado "con y sin" PGE.

En esa línea, Montero ha defendido que "el trato que tienen las comunidades autónomas nunca fue mejor que con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Dicho esto, ha agregado que habría que preguntarse "qué ha ocurrido con esas cifras récord en ingresos" que ha recibido Andalucía, y "por qué la sanidad se está deteriorando al ritmo que se está deteriorando", o "por qué se están poniendo en marcha universidades privadas", o por qué Moreno "miente cuando dice que Andalucía recibe por dependiente menos dinero que el que recibe Cataluña, porque eso es mentira y se puede demostrar con datos", ha aseverado.

"Entonces, cabe preguntarse si no es que un gobernante, cuando no tiene proyecto para esta tierra, cuando no tiene nada que ofertar a Andalucía, está permanentemente queriendo confrontar y, en vez de asumir su responsabilidad", actúa "como los malos jugadores, echándole la culpa a otros", o "como los malos estudiantes, al profesor", ha concluido María Jesús Montero en alusión al presidente de la Junta.