Montero no ve "fisura" en la alianza de PSOE y Sumar: "Lo que hay en un Gobierno de coalición es mucho diálogo y debate"

1071377.1.260.149.20260320192437 La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios en Cádiz. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado este viernes que exista una "fisura" en el seno de la alianza que conforman el PSOE y Sumar como socios de gobierno, y ha defendido que "lo que hay siempre en un Gobierno de coalición es mucho diálogo y mucho debate".

Así lo ha manifestado la también vicesecretaria general del PSOE en una atención a medios tras presidir en Cádiz la firma del convenio para la construcción del nuevo hospital de dicha ciudad, y a preguntas de los periodistas sobre las discrepancias entre el PSOE y Sumar que han motivado este viernes un retraso en la hora de inicio del Consejo de Ministros extraordinario convocado para aprobar medidas que hagan frente al impacto económico de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán.

El Consejo de Ministros extraordinario ha terminado finalmente con acuerdo entre los dos socios de gobierno después de que se hayan aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban desde Sumar, y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

A preguntas de los periodistas sobre si se había evidenciado una "fisura" en la coalición de gobierno al hilo de estas discrepancias, María Jesús Montero ha respondido que no, y ha defendido que el Consejo de Ministros conformado por miembros del PSOE y Sumar "delibera, debate, prepara los textos con una absoluta normalidad".

Dicho esto, ha remarcado que el actual Gobierno de coalición "tiene minoría parlamentaria", y eso "significa que lo que lleve al Congreso de los Diputados tiene que contar con el consenso de la gran parte de los grupos" que lo apoyan, "para que las medidas puedan ver la luz".

Al respecto de lo aprobado este viernes, la vicepresidenta primera ha reivindicado que recoge "un paquete de medidas que supera los 5.000 millones de euros", y que "van a abaratar el coste de los combustibles, de la gasolina y de la factura energética" para los ciudadanos, así como va a "proteger a la industria que consume de forma intensiva energía", además de a agricultores, pescadores y ganaderos, según ha puesto de relieve.

"CAPACIDAD" DE RESPUESTA DEL GOBIERNO

Al hilo, la vicepresidenta primera ha querido destacar la "capacidad" que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez de dar "muy pronto dar respuesta" a situaciones de críticas, y ello al margen de las cuestiones relativas a la vivienda que tienen "una especial dificultad porque hay grupos políticos que habitualmente votan" a favor de las iniciativas del Ejecutivo que "no quieren, o que no veían la redacción de ese tipo de medidas", ha apostillado.

De esta manera, Montero ha valorado que el Consejo de Ministros ha optado finalmente por "aprobar dos reales decretos leyes, uno que contiene las medidas de actuación urgentes y estructurales de la guerra y, en segundo lugar, aquel que tiene que ver con la vivienda", y ha expresado su deseo de que "ambos puedan ser aprobados" en el Congreso de los Diputados --donde se debatirán para su convalidación o derogación--, y que en los próximos días ambos "puedan ver definitivamente la luz".

La vicepresidenta primera del Gobierno ha aprovechado para advertir del "profundo calado político" que, en su opinión, tiene la guerra iniciada en Irán, y ha sostenido que los ciudadanos deben "saber que, por mucho que el Gobierno intente paliar las consecuencias de la guerra, las guerras tienen efecto", tanto "en términos de coste de vidas humanas, de sufrimiento para las personas que directamente están en el conflicto", como también "para el conjunto de la sociedad".

"Que haya una guerra, y sobre todo una guerra ilegal protagonizada por la primera potencia del mundo --en alusión a Estados Unidos--, implica también que haya encarecimiento de las materias primas, y hay que estar muy atentos a que esto no provoque pobreza, desigualdad y, por tanto, que se vean repercutidos en gran medida los ciudadanos más vulnerables", ha manifestado en esa línea María Jesús Montero antes de concluir subrayando que el Gobierno ha actuado y seguirá "actuando en la misma dirección" ante dicho conflicto.