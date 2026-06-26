Montero (PSOE) critica que recuperar el nombre de Pemán para un teatro de Cádiz es "un retroceso en memoria democrática"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero, atiende a los medios tras la reunión mantenida con el Presidente del Parlamento andaluz en el marco de la ronda de contacto para la investidura. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

CÁDIZ 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado la decisión del PP en la ciudad de Cádiz de recuperar el nombre de José María Pemán para un espacio público, en concreto para el renombrado Teatro del Parque, que anteriormente estaba dedicado a quien fue "cómplice de la represión franquista".

En su cuenta de X, recogida por Europa Press, la dirigente socialista ha advertido que esta decisión supone también un agravio para las víctimas de la dictadura" franquista en esta tierra, acusando al PP de "imponer" el nombre de Pemán en un espacio público.

"Quien fue cómplice de la represión franquista no merece ser recordado ni mucho menos honrado", ha aseverado Montero.

Cabe recordar que en el pasado pleno del Ayuntamiento de Cádiz, el PP hizo valer su mayoría para rechazar una moción de Adelante Izquierda Gaditana que diera marcha atrás a la decisión de que Pemán recuperase su nombre en este teatro al aire libre, al considerar que era "un nuevo intento de rehabilitación institucional de una figura estrechamente vinculada al golpe de Estado de 1936 y a la dictadura franquista".

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado en varias ocasiones que la designación de este espacio como Teatro del Parque nunca se hizo efectiva por parte del anterior gobierno de Adelante Cádiz, con José María González de alcalde, y ha amparado en una sentencia judicial del Tribunal Supremo en la que se anulaba el acto por el que el Pleno del Ayuntamiento retiraba el nombramiento de José María Pemán como Hijo Predilecto debido "a la defectuosa motivación que había conducido a la retirada de la distinción".