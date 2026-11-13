Montero valora un "nuevo impulso" del Gobierno a la industria naval de Cádiz con inversiones y más trabajo para Navantia

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene antes de la visita a las instalaciones del Navantia COEX Naval Systems. A 10 de octubre de 2025 en San Fernando, Cádiz (Foto de archivo). - Javier Sánchez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado este viernes un "nuevo impulso" que, según ha destacado, ha dado el Gobierno de España al "presente y futuro industrial de la Bahía de Cádiz", con "más inversión y más carga de trabajo para Navantia".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la también exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda se ha pronunciado así al hilo de una serie de acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros el pasado martes, 10 de noviembre, como el de autorizar la "orden de ejecución para el diseño y construcción de un buque de inteligencia", por un valor estimado de 591.272.899 euros, de la mano de Navantia.

En el marco de las competencias del Ministerio de Defensa, el Consejo de Ministros también acordó esta semana la "celebración de la orden de ejecución para el diseño y construcción de un buque hidrográfico oceánico" que se "llevará a efecto por Navantia en la Unidad de Producción del Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, situada en la Bahía de Cádiz", según se detallaba en la referencia del Consejo de Ministros de ese día.

Al hilo, María Jesús Montero ha aplaudido este viernes que "el Gobierno de España sigue apostando por nuestros astilleros y por una industria estratégica para este territorio y para Andalucía".

"Ahora, se destinan 345 millones de euros a la construcción del nuevo Buque Hidrográfico Oceánico y a nuevos programas que refuerzan la capacidad tecnológica y productiva de nuestra industria naval", ha puesto de relieve la líder socialista andaluza, quien ha remarcado que "más inversión y más carga de trabajo para Navantia significan más actividad, nuevas oportunidades de empleo y futuro para miles de familias".